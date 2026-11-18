Çatıda yakalanan işçiler cep telefonuna takıldı

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan lodos, çatıda tamirat yapan iki işçiye zor anlar yaşattı. 3 katlı bir binanın çatısında trapez sacları kaldırdıkları sırada aniden şiddetlenen rüzgâr, çalışmayı güçleştirdi ve görüntülere yansıdı.

Görüntülerdeki anlar:

Cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtta, işçilerin rüzgârın etkisiyle trapez sacları kontrol etmeye çalıştıkları görüldü. Rüzgârın şiddetlendiği anlarda bir işçi savrulmamaya çalışmak için çatının üzerine oturarak bekledi; diğer işçi ise malzemeyi sabitlemeye çalıştı. O anlar, iş güvenliği risklerini doğrudan gözler önüne serdi.

Meteorolojik uyarı ve tahminler:

Meteoroloji verilerine göre bölgede akşamdan itibaren etkili olan lodosun 20 Kasım akşamına kadar sürmesi bekleniyor. Raporda rüzgârın zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceği, görüntülerde kaydedilen anlarda ise rüzgâr hızının yaklaşık 64 kilometreye vardığı belirtildi. Kentte ayrıca aralıklarla yağmur geçişleri tahmin ediliyor.

Görüntüler, olumsuz hava koşullarında dışarıda çalışanların karşılaşabileceği tehlikeleri ve önlem alınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

BURSA’DA SAATTEKİ HIZI 64 KİLOMETREYE ULAŞAN LODOS, ÇATIDA ÇALIŞAN İKİ İŞÇİYE ZOR ANLAR YAŞATTI. 3 KATLI BİNANIN ÇATISINI TAMİR ETTİKLERİ SIRADA ŞİDDETLİ RÜZGARA YAKALANAN İŞÇİLERİN YAŞADIĞI TEHLİKELİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.