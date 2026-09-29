Dursun Özbek EFC yönetim kurulunda: Galatasaray ve Türk futboluna köprü olacak

Dursun Özbek EFC yönetim kuruluna seçildi:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan oylamada oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) yönetim kuruluna seçildi. Bu atama, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun Avrupa platformundaki temsil gücünü artırma potansiyeli taşıyor.

seçimin ayrıntıları:

Seçim Kopenhag'da gerçekleşti ve katılımcı kulüp temsilcilerinin ortak kararıyla Özbek yönetim kuruluna dahil edildi. EFC, Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerini uluslararası arenada temsil eden bir platform olarak biliniyor ve bu pozisyon kulüpler arası iletişim ve iş birliğinde söz sahibi olma anlamına geliyor.

muhtemel etkileri ve beklentiler:

Özbek, seçimin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu’na seçilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu önemli platformda Türk futbolunu layıkıyla temsil etmek; Avrupa kulüpleri arasındaki iletişimi, iş birliğini ve etkileşimi en üst seviyeye taşımak için çalışacağım. Bu seçimin Galatasarayımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum". Bu sözler, önümüzdeki dönemde kulübün uluslararası ağlarını güçlendirmeye yönelik adımların sinyalini veriyor.

Atamanın uzun vadede Galatasaray'a ve Türkiye futboluna sağlayacağı etkiler arasında bilgi paylaşımı, ortak projeler ve daha görünür bir temsil olma potansiyeli öne çıkıyor. Yönetim kurulundaki rolün, kulübün stratejik hedefleriyle nasıl örtüşeceği zaman içinde daha net biçimde görülecek.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK, AVRUPA'DAKİ PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİNİ ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDEN AVRUPA FUTBOL KULÜPLERİ'NİN (EFC) YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ.