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Kayseri'de yalnız yaşayan 74 yaşındaki adamın cansız bedeni evinin tuvaletinde bulundu

Kayseri Kocasinan'da bir apartman dairesinde yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Ö., evinin tuvaletinde ölü bulundu; polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de yalnız yaşayan 74 yaşındaki adamın cansız bedeni evinin tuvaletinde bulundu

olayın meydana geldiği yer ve kişi:

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Ahmet Ö. (74), evinin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.

ilk müdahale ve olay yerine intikal:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak bulguları kayıt altına aldı.

cenaze işlemleri ve soruşturma:

Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 74 YAŞINDAKİ ADAM EVİNİN TUVALETİNDE ÖLÜ...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 74 YAŞINDAKİ ADAM EVİNİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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