Kastamonu'da Kuzeykent kavşağında zincirleme çarpışma: sürücü yaralandı

Kastamonu'da Kuzeykent kavşağında zincirleme çarpışma

Kastamonu Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Sunta Köprülü Kavşağı girişinde meydana gelen kazada bir kamyon ile iki otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı.

kaza yeri ve araç bilgiler:

Çarpışmaya, aynı istikamette seyir halinde bulunan 06 DTY 293 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil (sürücü M.Y.), 37 DC 234 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil (sürücü O.H.P.) ve 34 CNT 708 plakalı Volvo marka kamyon (sürücü O.B.) karıştı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada sürücü M.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince alınarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA AYNI İSTİKAMETTE HAREKET EDEN BİR KAMYON VE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI. YARALANAN SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI.