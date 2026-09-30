Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu'da okul güvenliği masaya yatırıldı

Kastamonu genelinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamına kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantıda, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ile kentte görev yapan okul müdürleri ve okul bahçe görevlileri bir araya geldi. Toplantıda okul ve çevrelerinde alınan mevcut tedbirler değerlendirildi, olası risklerin önceden tespiti için uygulanabilecek yöntemler tartışıldı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda, okullarda ve çevresinde öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek durumların erken belirlenmesi, bu tür risklerin önlenmesi ve alınan tedbirlerin etkinliğinin artırılması öncelikli konu başlıkları olarak ele alındı. Katılımcılar, devriye planları, güvenlik teknolojilerinin kullanımı ve okul içi gözlem mekanizmalarının etkinleştirilmesi gibi uygulamaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumsal iş birliği ve iletişim:

Toplantıda ayrıca okul yönetimleri ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi önemine dikkat çekildi. Okul müdürleri ile bahçe görevlileri arasındaki iletişimin yanı sıra emniyet güçleriyle doğrudan temas kanallarının açık tutulması ve bilgi paylaşımının hızlandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu çerçevede, kurumlar arası iş birliği ve eşgüdümün sürdürülmesine yönelik adımların atılacağı belirtildi.

Kastamonu'da eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin, ilgili kurumların koordinasyonu içinde devam edeceği ifade edildi. Toplantı sonucunda, uygulamadaki eksikliklerin tespiti ve çözüm önerilerinin takip edilmesi için düzenli değerlendirme toplantılarının yapılmasının önemi tekrarlandı.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRÜ TAMER TAŞ, KENTTE GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİ VE OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK, OKUL VE ÇEVRELERİNDE ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.