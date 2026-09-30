Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,6035 +0,03%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.595,10 +0,31%
EUR/USD 1,1342 -0,05%
Brent Petrol 98,96 +2,91%
--°

Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, okul müdürleri ve bahçe görevlileriyle toplanarak okul ve çevre güvenliğini güçlendirecek tedbirleri ele aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi

Kastamonu'da okul güvenliği masaya yatırıldı

Kastamonu genelinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamına kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantıda, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ile kentte görev yapan okul müdürleri ve okul bahçe görevlileri bir araya geldi. Toplantıda okul ve çevrelerinde alınan mevcut tedbirler değerlendirildi, olası risklerin önceden tespiti için uygulanabilecek yöntemler tartışıldı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda, okullarda ve çevresinde öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek durumların erken belirlenmesi, bu tür risklerin önlenmesi ve alınan tedbirlerin etkinliğinin artırılması öncelikli konu başlıkları olarak ele alındı. Katılımcılar, devriye planları, güvenlik teknolojilerinin kullanımı ve okul içi gözlem mekanizmalarının etkinleştirilmesi gibi uygulamaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumsal iş birliği ve iletişim:

Toplantıda ayrıca okul yönetimleri ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi önemine dikkat çekildi. Okul müdürleri ile bahçe görevlileri arasındaki iletişimin yanı sıra emniyet güçleriyle doğrudan temas kanallarının açık tutulması ve bilgi paylaşımının hızlandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu çerçevede, kurumlar arası iş birliği ve eşgüdümün sürdürülmesine yönelik adımların atılacağı belirtildi.

Kastamonu'da eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin, ilgili kurumların koordinasyonu içinde devam edeceği ifade edildi. Toplantı sonucunda, uygulamadaki eksikliklerin tespiti ve çözüm önerilerinin takip edilmesi için düzenli değerlendirme toplantılarının yapılmasının önemi tekrarlandı.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRÜ TAMER TAŞ, KENTTE GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİ VE OKUL BAHÇE...

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRÜ TAMER TAŞ, KENTTE GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİ VE OKUL BAHÇE GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK, OKUL VE ÇEVRELERİNDE ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTÜ'de başlangıç: yeni öğrencilere hizmet, yatırım ve yurt planları tanıtıldı
images

Samsun Üniversitesi akademik yılını Ballıca kampüsündeki dönüşümle açtı
images

Yeni öğrenciler Erzincan'da yöresel lezzetlerle karşılandı
images

Şanlıurfa'da teknoloji rüzgârı: gençler TEKNOFEST Güneydoğu'da projelerini sergi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor