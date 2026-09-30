Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,6035 +0,03%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.595,10 +0,31%
EUR/USD 1,1342 -0,05%
Brent Petrol 98,96 +2,91%
--°

Samsun Üniversitesi akademik yılını Ballıca kampüsündeki dönüşümle açtı

Samsun Üniversitesi 2026-2027 akademik yılını Ballıca Kampüsü'ndeki tütün hangarlarını dönüştürme yaklaşımıyla açtı; Mehmet Muş'a fahri doktora verildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 17:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Samsun Üniversitesi akademik yılını Ballıca kampüsündeki dönüşümle açtı

SAMÜ akademik yıl açılışı ve fahri doktora töreni:

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) 2026-2027 akademik yılı, Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen törenle resmen açıldı. Program kapsamında AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş'a fahri doktora ünvanı tevcih edildi ve Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın üniversitenin kuruluşundan bugüne süren gelişim sürecini anlattı.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversitenin kuruluşundan itibaren kaydettiği büyümeyi rakamlarla paylaştı: başlangıçta üç akademik birimde, Eylül 2018'de toplam 84 personelle yola çıkıldığını; bugün ise 550 akademik ve 340 idari olmak üzere toplam 890 personele, 9 bin 333 öğrenciye ve 5 bin 307 mezuna ulaşıldığını belirtti. Aydın, üniversitenin sadece fiziksel binalardan ibaret olmadığını vurguladı.

kampüsün dönüşüm yaklaşımı:

Ballıca Kampüsü, üniversitenin kuruluş anlayışının somut bir yansıması olarak öne çıktı. Aydın, tütün hangarlarının korunup dönüştürülmesi tercihini şöyle açıkladı: "Bu sorunun en görünür cevabı Ballıca Kampüsüdür. 2019'da kendimize şunu sorduk: Endüstri mirasımız olan tütün hangarlarını nasıl koruyup dönüştürebiliriz? Önümüzde iki yol vardı: Eskiyi yıkıp yepyeni bir kampüs kurmak ya da geçmişin izlerini koruyarak geleceği onun üzerine inşa etmek. Biz ikincisini seçtik. Mekânın hafızasını korumayı, ömrünü tamamlamamış her malzemeyi yeniden kullanmayı ve geri dönüşümü esas aldık."

Aydın, bir hangarın yıkılması halinde yaklaşık 4 bin ton moloz ortaya çıktığını ve kampüste yaklaşık 60 hangar bulunduğunu hatırlatarak bunun, yıkılması durumunda yaklaşık 240 bin ton inşaat atığı anlamına geleceğini söyledi. Bu atığın üretilmemesinin yanı sıra yıkım için harcanacak enerji, kamyon taşımaları ve yeni yapıların üretiminde tüketilecek beton, demir ve çimento tasarrufu sağlandığını; böylece karbon ayak izinin azaldığını vurguladı.

tören programı ve katılımcılar:

Rektör Aydın'ın konuşmasının ardından Dr. Mehmet Muş, "Küresel Gelir Adaletsizliği" başlıklı bir ders verdi. Dersin ardından Muş'a fahri doktora ünvanı tevcih edildi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur katıldı. Tören, kampüsün mimari dönüşüm pratiği ve akademik büyüme hedeflerinin birlikte vurgulandığı bir açılış olarak tamamlandı.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİNİN 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ PROGRAMI İLE 66. HÜKÜMET TİCARET BAKANI VE...

SAMSUN ÜNİVERSİTESİNİN 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ PROGRAMI İLE 66. HÜKÜMET TİCARET BAKANI VE TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI DR. MEHMET MUŞ’A FAHRİ DOKTORA TEVCİH TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTÜ'de başlangıç: yeni öğrencilere hizmet, yatırım ve yurt planları tanıtıldı
images

Kastamonu'da okul güvenliği için eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi
images

Yeni öğrenciler Erzincan'da yöresel lezzetlerle karşılandı
images

Şanlıurfa'da teknoloji rüzgârı: gençler TEKNOFEST Güneydoğu'da projelerini sergi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu: protokol üyeleri gençlerle halay çekti

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor