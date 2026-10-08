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Kastamonu’da sülün popülasyonu 900 bireylik salımla güçlendiriliyor

900 sülün DKMP tarafından İstanbul Polonezköy'den getirildi ve Kastamonu'da ava kapalı alana salındı; yöre halkı korumaya katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Kastamonu’da sülün popülasyonu 900 bireylik salımla güçlendiriliyor

salım gerçekleştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Müdürlüğü Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğayı ve yaban hayatını desteklemek amacıyla İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu’ndan nakledilen 900 sülün doğaya salındı.

Düzenlenen programa Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri ile yöre halkı katıldı. Salım, bölgedeki sülün popülasyonunu desteklemek ve sürdürülebilir bir yaban hayatı dengesine katkı sağlamak amacıyla ava kapalı sahada gerçekleştirildi.

salımın amacı:

Gerçekleştirilen salımla hedef, bölgedeki azalmakta olan sülün popülasyonunu güçlendirmek ve uzun vadede bu türün yaşadığı alandaki yoğunluğunu artırmaktır. Proje, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü politikaları doğrultusunda yaban hayatının korunmasını ve genetik çeşitliliğin desteklenmesini amaçlıyor.

yerel işbirliği ve kaçak avcılıkla mücadele:

Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yöre halkının desteğinin alınması planlanıyor; koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Çatalzeytin Avcılar ve Atıcılar Derneği yönetim kurulu ve üyelerine bilgilendirme yapıldı ve işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Yetkililer, salımların izlenmesi ve popülasyon takibinin devam edeceğini, yerel paydaşlarla ortak hareket ederek sülünlerin korunmasının sağlanacağını vurguladı.

Kastamonu&#039;da doğaya 900 sülün salındı

Kastamonu'da doğaya 900 sülün salındı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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