Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

Beyoğlu'da cami hırsızlığı: soruşturma ve gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim tarihinde Kocatepe Mahallesi'ndeki bir camide meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede çalınan çantanın içinde 5 bin euro, 3 bin dolar ve 5 bin Suudi riyali bulunduğu belirlendi.

soruşturmanın yöntemi ve tespit:

Olayı aydınlatmak için emniyet ekipleri, 24 farklı iş yerinin toplam 620 dakikalık kamera kaydını titizlikle inceledi. Kamera kayıtları ve teknik çalışma sonucu şüphelinin E.Ş. (41) olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese Esenler ilçesinde düzenlenen operasyonla E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

adreste bulunanlar ve adli süreç:

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 2 bin euro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 TL, 2 cep telefonu, 1 akıllı saat ile bir adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Adreste bulunan ve tabancanın sahibi olduğu belirtilen Y.B. (45) isimli kadın da gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi; savcılık ifadesi sonrası Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık yaptığı belirlenen E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYOĞLU’NDA, CAMİYE GELEN ADAMA AİT İÇİNDE 5 BİN EURO, 3 BİN DOLAR VE 5 BİN SUUDİ RİYALİ OLAN ÇANTASINI ÇALAN ŞAHIS VE ONUNLA BAĞLANTILI OLAN 2 KİŞİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI.