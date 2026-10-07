Meydanda hazırlık: Turgutreis'te BAK ile afet bilinci buluşması

Etkinlik programı:

Bodrum Belediyesi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Turgutreis Atatürk Meydanı'nda bir farkındalık etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Program, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 09.30'da başlayıp 12.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar etkinlik boyunca çalışmaların sergilendiği alanı gezebilecek ve afetlere karşı hazırlık konusunda bilgi edinebilecek.

BAK tanıtımı ve bilgilendirme:

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK) etkinlikte kullandığı araç ve ekipmanları tanıtacak. Ekipler, afetlere hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapacak.

Katılımcılar, BAK ekiplerinin sahadaki uygulamalarını yakından takip ederek ekipmanın kullanımı hakkında bilgi alma imkânı bulacak. Gösterimler ve sunumlarla afetlerde bireysel ve toplumsal hazırlığın önemi vurgulanacak.

Herkese açık davet:

Bodrum Belediyesi, afet risklerine karşı toplumsal bilinç ve hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Katılım açık olup herkes programa katılabilir.

Etkinlik, saha uygulamalarıyla desteklenecek sunumlar aracılığıyla afetlere hazırlığın somut adımlarını göstermeyi ve halkın bilinç düzeyini artırmayı hedefliyor.

BODRUM’DA AFETLERE KARŞI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK