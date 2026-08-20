Mezar taşları kent hafızasını gün yüzüne çıkarıyor

Türk-İslam dönemine ait mezar taşları kayıt altına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi kapsamında Tekirdağ'da kapsamlı saha çalışması başlatıldı. Kent genelindeki mezarlıklarda bulunan mezar taşları ve kitabeler tek tek inceleniyor, fotoğraflanıyor ve üzerlerindeki yazılar dijital ortamda belgeleniyor.

kayıt ve belgeleme süreci:

Toplanan veriler, proje bünyesinde düzenli şekilde derlenip Müze Ulusal Envanter Sistemine aktarılacak. Böylece Tekirdağ'daki tarihi mezar taşları ulusal envanter çalışmalarına dahil edilerek geleceğe taşınması amaçlanıyor. Projenin temel hedefi, Osmanlı ve İslam dönemlerinden günümüze ulaşan mezar taşlarının yanı sıra kitabelerin de ayrıntılı biçimde belgelenmesi ve bu verilerin erişilebilir bir arşive dönüşmesini sağlamaktır.

Proje koordinatörlüğünde görevli arkeolog İlkay İlgin, çalışmaların amacını "Geçmişte yaşayan insanların izlerini ortaya çıkarıyoruz" sözleriyle özetledi. Elde edilen kayıtlar, hem tarih araştırmalarına kaynak oluşturacak hem de koruma politikalarının şekillenmesine temel teşkil edecek.

yerel iş birliği ve korunma adımları:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç tarafından yürütülen saha çalışmaları 2024 yılında başladı. Narinç, ekip hazırlıklarının yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve saha çalışmaları sırasında bazı mezar taşlarının zaman içinde tahrip olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Bu tahrip olan örnekler de kayda alınıyor ve korunma gereksinimleri yerel yönetimlerle paylaşılıyor.

Çalışmalar, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doç. Dr. Ökkeş Narinç başkanlığındaki 17 kişilik ekip tarafından yürütülüyor ve projenin Tekirdağ ayağının yaklaşık 6 yıl sürmesi planlanıyor. Ekiplerin amacı, farklı ilçelerde ve mezarlıklarda bulunan mezar taşlarını tespit etmek, belgelenmek ve ulusal envantere kazandırmaktır.

Proje, Türkiye genelinde kapsamlı bir tarih envanteri oluşturmayı hedefliyor; ilerleyen yıllarda çalışmaların Balkanlar ve Orta Asya'ya kadar genişletilmesi planlanıyor. Yerel yönetimlerle yapılacak iş birliğiyle, tespit edilen taşların korunması ve mümkün olan yerlerde restorasyon çalışmaları gündeme alınacak. Doç. Dr. Ökkeş Narinç, "Belediyelerimizin desteğiyle bunları ayağa kaldırıp tarihi hafızayı gelecek nesillere taşımak istiyoruz." diyerek projenin koruma ve aktarım boyutuna vurgu yaptı.

MEZAR TAŞLARI KONUŞACAK: UNUTULMUŞ TARİHLERİ ORTAYA ÇIKACAK