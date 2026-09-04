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kavşakta anlık çarpışma: motosiklet sürücüsünün savruluşu kameralarda

Kırıkkale'de Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı, anlar kamerada.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kavşakta anlık çarpışma: motosiklet sürücüsünün savruluşu kameralarda

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 ADF 171 plakalı Peugeot marka otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada T.S. yönetimindeki 71 AES 583 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı T.S., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaza anı görüntüleri:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşağa girerek dönüş yaptığı sırada motosikletin kavşağa yaklaştığı, iki aracın kavşak içinde çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görülüyor. Otomobil çarpışmanın ardından kısa süre sonra duruyor.

Tanık ifadeleri ve trafik işlemleri:

Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur kazaya ilişkin, "O kadar hızlı geldi ki anlayamadık. Burası boştu, birden geldi çarptı. Az bir mesafeyi koruyamadı. Çok hızlı girmeseydi zaten böyle olmazdı" dedi.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ve trafik ekipleri çalıştı; trafik ekiplerinin incelemesinin ardından her iki araç otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı an kamerada: Sürücü böyle savruldu

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı an kamerada: Sürücü böyle savruldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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