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Kavşakta çarpışma: bebek dahil 4 kişi yaralandı

Aydın Efeler'de iki Volkswagen'ın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı; itfaiye sıkışanı kurtardı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:44

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma: bebek dahil 4 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzeri otoban kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. idaresindeki 26 ANF 484 plakalı Volkswagen ile Z.Ş. yönetimindeki 09 ABU 42 plakalı Volkswagen kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özellikle 09 ABU 42 plakalı otomobil savrularak büyük hasar aldı ve araçtaki hava yastıkları açıldı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışma sırasında 09 ABU 42 plakalı araçta bulunan H.K., N.D. ve bebek H.D. ile aynı araçta yolcu konumundaki A.Ş. yaralandı. H.K. araç içinde sıkıştı; kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkışan yaralı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastane sevki ve soruşturma:

Kazada yaralanan 1'i bebek olmak üzere toplam 4 kişi, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma ekiplerce başlatıldı ve olay yerinde yapılan inceleme sürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1&#039;İ...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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