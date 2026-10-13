Kavşakta çarpışma: Besni Caddesi'nde bir sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Besni Caddesi kesişiminde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, yerel ekiplerin anında müdahalesiyle kayda geçti.

Kaza detayları:

Kazada, 50 ACY 148 plakalı otomobili kullanan Mert Ö. ile 35 HA 2710 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba K. karşılaştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Mert Ö. yaralandı; diğer sürücünün durumu bildirilmedi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

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