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Kavşakta çarpışma: Besni Caddesi'nde bir sürücü yaralandı

Adıyaman Gölbaşı'nda Besni Caddesi kesişiminde iki otomobil çarpıştı; sürücülerden Mert Ö. yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma: Besni Caddesi'nde bir sürücü yaralandı

Kavşakta çarpışma: Besni Caddesi'nde bir sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Besni Caddesi kesişiminde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, yerel ekiplerin anında müdahalesiyle kayda geçti.

Kaza detayları:

Kazada, 50 ACY 148 plakalı otomobili kullanan Mert Ö. ile 35 HA 2710 plakalı otomobilin sürücüsü Tuğba K. karşılaştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Mert Ö. yaralandı; diğer sürücünün durumu bildirilmedi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kaza nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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