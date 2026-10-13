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Polonya ve İngiltere, Ukrayna'ya kış öncesi destek taahhüdü verdi

Sikorski ve Miliband, Varşova'da Ukrayna'ya kış öncesi tüm desteklerin süreceğini ve Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:16

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Caner Şahin

Polonya ve İngiltere, Ukrayna'ya kış öncesi destek taahhüdü verdi

Varşova'da ortak açıklama

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Varşova Güvenlik Forumu kapsamında bir araya geldi. Toplantıda ekonomi, savunma ve güvenlik iş birliği ile Ukrayna'ya verilen destek ele alındı.

ukrayna'ya devam eden destek ve kış hazırlığı:

Sikorski ortak basın toplantısında, İngiltere ile Polonya arasındaki savunma ilişkilerinin Mayıs'ta imzalanan Northolt Antlaşması ile güçlendiğini belirtti. İngiliz savunma sanayinin Polonya ordusunun modernizasyonuna katkısını takdir eden Sikorski, iş birliğinin Narew ve Miecznik programları ile BAE Systems ve PGZ arasındaki mühimmat üretimini de kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

Sikorski, Ukrayna konusunda net söylem kullandı: "Ukrayna devam eden siyasi, askeri, mali ve insani desteğe güvenebilir. Kalıcı ve adil bir barış, Ukrayna’nın egemenliğine saygı duyulmasını ve Rusya’nın hesap vermesini sağlamalıdır". Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunlaşması karşısında daha yakın savunma iş birliğinin ve kesintisiz desteğin önemine vurgu yaptı.

savunma iş birliği ve bölgesel koordinasyon:

Sikorski, eylemlerin Gönüllüler Koalisyonu ve E5 Grubu çerçevesinde koordinasyonunun süreceğini söyledi. Ayrıca Polonya'nın İngiltere'nin 2027 G20 dönem başkanlığı çalışmalarına katılımı ve İngiltere'nin Avrupa Birliği ile yakınlaşmasının tüm Avrupa'nın çıkarına olacağı değerlendirmesi toplantıda öne çıktı. Sikorski, Polonya'nın Londra ile Brüksel arasında uzlaşı kurmada rol oynayabileceğini ifade etti.

ingiltere'nin perspektifi ve dayanışma:

Miliband, Avrupa'nın Rusya'nın hibrit saldırılarıyla sınandığını, Polonya'nın bu alanda özellikle muhatap olduğunu belirterek Varşova'nın savunma harcamalarını artırma yaklaşımına övgüde bulundu. Bakanın sözleri, "Sınanıyoruz ve tüm kararlılığımızla karşılık vereceğiz" şeklindeydi.

Miliband, İngiltere'nin Polonya ile dayanışmasını vurguladı, müttefikleri Ukrayna'yı ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemeye ve gerçek bir enerji ateşkesi sağlanmasına çağırdı. Saldırganın Rusya ve lideri Vladimir Putin olduğuna dair şüphe taşımadığını belirtti ve savaşın Rusya tarafından kazanılmayacağını ifade etti.

POLONYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI RADOSLAW SİKORSKİ, VARŞOVA GÜVENLİK FORUMU (WSF)...

POLONYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI RADOSLAW SİKORSKİ, VARŞOVA GÜVENLİK FORUMU (WSF) KAPSAMINDA ÜLKEDE BULUNAN İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI ED MİLİBAND İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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