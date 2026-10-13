Dolar 49,3655 +0,01%
Euro 55,2491 +0,35%
Bist 12.234,84 +0,69%
Altın Gram 6.651,38 +0,00%
EUR/USD 1,1189 +0,26%
Brent Petrol 105,93 -0,68%
--°

Çorum belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Çorum Belediyesi, başkan yardımcılarının isimlerini kullanan kişilerin para talebinde bulunduğunu duyurdu; karşılaşanların emniyete bildirmesi istendi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Çorum belediyesi dolandırıcılık uyarısı

Çorum’da bazı kişilerin, belediye başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaşlar ve işletmelerden para talep ettiği belirlendi. İhtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

dolandırıcıların izledikleri yöntemler:

Edinilen bilgilere göre, kendilerini Çorum Belediyesi başkan yardımcısı olarak tanıtan şahıslar çeşitli gerekçeler öne sürerek işletmeleri ve vatandaşları arayıp para talebinde bulunuyor. Son olarak belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı iddiasıyla para istenmeye çalışıldığı öğrenildi.

vatandaşlara belediyenin uyarısı:

Belediye Başkanımızın, başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin veya herhangi bir belediye personelimizin adını kullanarak vatandaşlarımızdan ya da iş insanlarımızdan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir.

Belediyemiz adına yapılan hiçbir yardım, başkalarından para istenerek gerçekleştirilmemektedir. Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu tür aramalarla karşılaşan vatandaşların durumu emniyet birimlerine ihbar etmelerini önemle rica etti.

ÇORUM’DA BAZI KİŞİLERİN, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ İSMİNİ KULLANARAK VATANDAŞLARDAN VE...

ÇORUM’DA BAZI KİŞİLERİN, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ İSMİNİ KULLANARAK VATANDAŞLARDAN VE İŞLETMELERDEN PARA TALEP ETTİĞİ BELİRLENDİ. İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM YAPILACAĞI BAHANESİYLE PARA TOPLAMAYA ÇALIŞAN DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARI YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu
images

Uzun aramanın ardından Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu
images

Urla'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen tespit edildi
images

Kastamonu'da pancar tarlasında çıkan kavga 4 kişinin ölümüne yol açtı, baba ve o...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

Uzun aramanın ardından Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

Urla'da otoyol gişelerinde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen tespit edildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi