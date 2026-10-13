Çorum belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Çorum belediyesi dolandırıcılık uyarısı

Çorum’da bazı kişilerin, belediye başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaşlar ve işletmelerden para talep ettiği belirlendi. İhtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

dolandırıcıların izledikleri yöntemler:

Edinilen bilgilere göre, kendilerini Çorum Belediyesi başkan yardımcısı olarak tanıtan şahıslar çeşitli gerekçeler öne sürerek işletmeleri ve vatandaşları arayıp para talebinde bulunuyor. Son olarak belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacağı iddiasıyla para istenmeye çalışıldığı öğrenildi.

vatandaşlara belediyenin uyarısı:

Belediye Başkanımızın, başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin veya herhangi bir belediye personelimizin adını kullanarak vatandaşlarımızdan ya da iş insanlarımızdan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir.

Belediyemiz adına yapılan hiçbir yardım, başkalarından para istenerek gerçekleştirilmemektedir. Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu tür aramalarla karşılaşan vatandaşların durumu emniyet birimlerine ihbar etmelerini önemle rica etti.

ÇORUM’DA BAZI KİŞİLERİN, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ İSMİNİ KULLANARAK VATANDAŞLARDAN VE İŞLETMELERDEN PARA TALEP ETTİĞİ BELİRLENDİ. İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM YAPILACAĞI BAHANESİYLE PARA TOPLAMAYA ÇALIŞAN DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARI YAPILDI.