Kayalık mahallesinde yaya çarpması: 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayalık mahallesinde kaza:
Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi Zey Caddesi üzerinde, Tülay K. idaresindeki 02 HC 251 plakalı otomobil, yaya olarak yolda bulunan 10 yaşındaki Abuzer Yasin D.'ye çarptı. Kazada çocuk yaralandı.
Müdahale ve hastaneye sevk:
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma:
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın oluş şekli ve sorumluluk durumu araştırılıyor.
ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.
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