Dolar 48,4390 +0,05%
Euro 56,2688 -0,06%
Bist 13.983,14 +0,36%
Altın Gram 6.974,12 -1,36%
EUR/USD 1,1623 -0,07%
Brent Petrol 94,28 -1,30%
--°

Kayalık mahallesinde yaya çarpması: 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Kayalık Mahallesi Zey Caddesi'nde 02 HC 251 plakalı otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Abuzer Yasin D. yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayalık mahallesinde yaya çarpması: 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayalık mahallesinde kaza:

Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi Zey Caddesi üzerinde, Tülay K. idaresindeki 02 HC 251 plakalı otomobil, yaya olarak yolda bulunan 10 yaşındaki Abuzer Yasin D.'ye çarptı. Kazada çocuk yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın oluş şekli ve sorumluluk durumu araştırılıyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece sahilinde henüz belirlenemeyen yangına müdahale sürüyor
images

Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda alevlerle mücadele sürüyor
images

Akseki'de Güzelsu Mahallesi'nde alevlerle mücadele sürüyor
images

Bafra'da üç tekerlekli bisikletiyle ayrılan Bilal Aydın kanalda ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan, Önen ailesinin acısına ortak oldu

Samsun'da genç karatecilerin bölgesel mücadelesi başladı

Son gün hareketi: Samsunspor’dan sekiz oyuncuya geçici veda

Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda alevlerle mücadele sürüyor

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı