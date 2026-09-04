Kayalık mahallesinde yaya çarpması: 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayalık mahallesinde kaza:

Adıyaman'ın Kayalık Mahallesi Zey Caddesi üzerinde, Tülay K. idaresindeki 02 HC 251 plakalı otomobil, yaya olarak yolda bulunan 10 yaşındaki Abuzer Yasin D.'ye çarptı. Kazada çocuk yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın oluş şekli ve sorumluluk durumu araştırılıyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.