Kayıp kız çocuklar için acil koordinasyon: bakan Mahinur Özdemir Göktaş toplantı başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel için acil bir toplantı düzenledi. Toplantının ana gündemi, kayıp çocukların ve personelin hızla bulunmasına yönelik koordinasyonun sağlanması oldu.

toplantının amacı:

Toplantıda, arama ve iletişim süreçlerinin hızlandırılması, sahadaki ekiplerle eşgüdümün güçlendirilmesi ve ailelere yönelik bilgilendirme mekanizmalarının oluşturulması ele alındı. Bakanlık yetkilileri, mevcut durumun netleştirilmesi ve öncelikli adımların belirlenmesi için bilgi alışverişi yaptı.

arama çalışmalarının koordinasyonu:

Görüşmede, sahada yürütülecek faaliyetlerin düzenlenmesi, erişim ve lojistik ihtiyaçların tespiti ile iletişim kanallarının merkezileştirilmesi konuşuldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaların sürdüğünü ve 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel için gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunması için bir toplantı gerçekleştiriyor