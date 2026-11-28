Arama kurtarma çalışmaları koordinasyon merkezinden yönetiliyor

Bolu'nun Yedigöller bölgesinde haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, oluşturulan koordinasyon merkezinden takip ediliyor. Çalışmalar, sahadaki ekiplerin faaliyetleri ile koordinasyon merkezindeki değerlendirmelerin eşgüdümlü yürütülmesiyle sürdürülüyor.

Koordinasyon merkezi ve katılımcılar:

Arama faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndaki koordinasyon merkezinden yönetiliyor. Merkezde ilgili kurumların yetkilileri ile arama kurtarma ekipleri yer alıyor ve bölgedeki operasyonlara ilişkin düzenli değerlendirmeler yapılıyor.

Sahadaki ekiplere destek ve takip:

Koordinasyon merkezi, ekiplerin sahadaki çalışmalarına lojistik ve haberleşme desteği sağlarken, yürütülen operasyonlara dair gelişmeler de merkezde anlık olarak izleniyor. Yapılan değerlendirmeler ışığında arama planları güncelleniyor ve ekip yönlendirmeleri koordine ediliyor.

Merkezdeki eşgüdüm sayesinde farklı kurumların sahada yaptığı çalışmalardan elde edilen bilgiler hızla paylaşılıyor ve müdahale öncelikleri belirleniyor. Yetkililer, çalışmanın yoğun şekilde sürdürüldüğünü ve arama-kurtarma çabalarının koordineli biçimde yönetildiğini bildiriyor.

Bolu'daki arama çalışmaları koordinasyon merkezinden yönetiliyor