Kayıp olmadan müdahale: orman yangınlarında önleyici adımlar şart

AXA Türkiye uyarıyor: yangın riskini küçümsemeyin

Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan orman yangınları, iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık, kuraklık ve aşırı hava koşullarının etkisiyle daha hızlı ve yıkıcı hale geliyor. Bu tablo, doğal yaşamı, yerleşim alanlarını ve ekonomik faaliyetleri doğrudan tehdit ederken, ihmallerin ve bilinçsiz davranışların sonuçları da ölümcül olabiliyor.

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, yangınla mücadelede sadece müdahalenin değil önleyici tedbirlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtiyor ve herkese bireysel sorumluluk çağrısı yapıyor.

iklim ve insan faktörleri:

Uzun ve sıcak geçen yaz dönemi, düşük nem, kuvvetli rüzgâr ve artan kuraklık yangın riskini yükseltiyor. Buna ek olarak insan kaynaklı ihmaller; ormanlık alanlara atılan izmaritler, yakılan ateşler ve kıvılcım oluşturabilecek işlemler yangın başlatıcıları arasında öne çıkıyor. Ölken, farkındalığın basit davranış değişiklikleriyle başladığını; doğayı temiz tutmak, atıkları bırakmamak ve sıcak günlerde ateş yakmamak gibi önlemlerle yangınların önemli oranda önlenebileceğini vurguluyor.

önleyici sigortacılık ve teknoloji:

Cambridge Üniversitesi İşletme Fakültesi Risk Araştırmaları Merkezi tarafından, AXA XL’in katkısıyla hazırlanan "Orman Yangınları: Giderek Büyüyen Bir Risk" araştırması da iklim değişikliği ve yoğunlaşan yapılaşmanın yangınların maliyetini ve yıkıcılığını artırdığını ortaya koyuyor. Araştırma, erken uyarı sistemleri, yapay zeka destekli risk haritaları, iklim verileri ve risk mühendisliğinin birlikte kullanılmasının zararların azaltılmasında belirleyici olduğunu işaret ediyor.

Ölken, sigortacılığın yalnızca zarar sonrası telafi mekanizması olmadığını; asıl değerin riski önceden tespit etmek, doğru verilerle değerlendirmek ve kurumları ile toplumu kayıp oluşmadan uyarmakta yattığını söylüyor. Bu yaklaşım şirketin önleyici sigortacılık ve Adaptif Sigortacılık stratejisinin merkezini oluşturuyor.

Erken uyarı sistemleri ve veri odaklı risk yönetimi yangınların etkisini azaltmak için kritik araçlar olarak öne çıkıyor. Ancak Ölken’in dikkat çektiği gibi, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, kalıcı sonuçlar için toplumsal bilinç ve bireysel sorumluluk şart.

Şirket açıklamasına göre AXA Türkiye, iklim bağlantılı risklerin önceden belirlenmesi, toplumsal dayanıklılığın artırılması ve sigortanın koruyucu rolünün güçlendirilmesi amacıyla risk mühendisliği, veri analitiği ile erken uyarı çözümleri ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Sonuç olarak Ölken, doğaya sahip çıkmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu belirtiyor ve yanan alanların yeniden ormana dönüşebilmesi için koruma ve doğal iyileşme süreçlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Doğanın kendini yenileme gücüne vurgu yapan açıklama, yangın sonrası toparlanmanın ancak önleyici adımlar ve toplumsal sorumlulukla mümkün olacağını hatırlatıyor.

AXA TÜRKİYE CEO’SU YAVUZ ÖLKEN