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Kaymaz'a yeni jandarma karakolu ile bölge güvenliği güçlendiriliyor

Sivrihisar Kaymaz Mahallesi'ne yeni jandarma karakolu yapılıyor; hedef, asayişi güçlendirip müdahale sürelerini kısaltmak ve hizmet erişimini hızlandırmak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:30

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaymaz'a yeni jandarma karakolu ile bölge güvenliği güçlendiriliyor

proje kapsamında:

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Kaymaz Mahallesi'ne yeni bir jandarma karakol binası inşa ediliyor. Yapım çalışmaları başlamış olup, karakolun konumu çevre mahallelerin geçiş güzergahında bulunması nedeniyle bölgedeki güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

hedeflenen etkiler:

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla önleyici kolluk faaliyetlerinin artırılması, olaylara müdahale süresinin kısaltılması ve vatandaşların güvenlik hizmetlerine daha hızlı erişmesi hedefleniyor. Bu adımların, bölgedeki asayişin daha etkin sağlanmasına katkı yapması bekleniyor.

Proje sorumluları, yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından karakolun kısa sürede hizmete açılmasının planlandığını bildiriyor; böylece Sivrihisar ve çevresindeki güvenlik altyapısına somut bir katkı sağlanması amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI KAYMAZ MAHALLESİ&#039;NDE ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN DAHA ETKİN...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNE BAĞLI KAYMAZ MAHALLESİ'NDE ASAYİŞ VE GÜVENLİĞİN DAHA ETKİN SAĞLANMASI AMACIYLA YENİ JANDARMA KARAKOLU YAPIMINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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