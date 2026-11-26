Kaynarca'da kümese giren köpeğin saldırısı

Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde tavukların bulunduğu alana giren bir köpeğin saldırısı sonucu 13 tavuk boğularak telef oldu. Olay anı, yakınlardaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Görüntülerde köpeğin kümese girişi, hayvanlara yönelişi ve tavukları birer birer yakalayış biçimi yer alıyor. Saldırı sonrası köpeğin çitlerden atlayarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor; telef olan tavuk sayısı kamera kayıtlarında 13 olarak netleşti.

Görüntülerin önemi ve alınabilecek tedbirler:

Olayın güvenlik kamerasına yansıması, saldırının nasıl gerçekleştiğinin tespitini sağladı. Kaydedilen görüntüler hem olayın belgelendirilmesi hem de kümes güvenliğinin artırılması gerektiğine dair uyarı niteliği taşıyor.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE TAVUKLARIN BULUNDUĞU ALANA GİREN KÖPEK, 13 TAVUĞU BOĞARAK TELEF ETTİ. TAVUKLARA SALDIRAN KÖPEK, DAHA SONRA ÇİTLERDEN ATLAYARAK BÖLGEDEN UZAKLAŞIRKEN, YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.