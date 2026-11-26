ziyaretin içeriği:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşme, KUTSO merkezinde samimi bir ortamda gerçekleşti ve iki kurumun yeni görev dönemlerine ilişkin iyi dileklerin iletilmesiyle başladı.

Toplantıda, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve beraberindeki heyet, KUTSO yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi. KUTSO tarafından görüşmeyi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Saner Gönül ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Yiğit ve Ekmel Sarpaşar karşılandı.

iş birliği ve beklentiler:

Görüşmede, Kütahya’nın ekonomik ve sanayi alanındaki gelişiminde iki kurumun üstlendiği sorumluluklar öne çıktı. Heyetler, üretim, yatırım ve istihdam potansiyelinin artırılmasında OSB ile KUTSO arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı ve kurumlar arası dayanışmanın kente katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Toplantıda iletişim kanallarının açık tutulması, ortak projelerin desteklenmesi ve yatırım çevresinin güçlendirilmesi konularında karşılıklı beklentiler dile getirildi. Heyetler, yeni dönem çalışmalarında ortak adımlar atmanın öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

hediyeleşme ve kapanış:

Ziyaretin sonunda Tolga Eskioğlu tarafından Esin Güral Argat'a çiçek ve Kütahya’nın kültürel mirasını simgeleyen çini tabak takdim edildi. Karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı.

Ziyarette Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut, Ahmet Tava ve OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin yer aldı.

KÜTAHYA OSB YÖNETİMİNDEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ