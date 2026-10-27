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Kayseri başsavcılığı uzlaştırma başarısıyla ödül aldı

Adalet Bakanlığı'nın Uzlaştırma Ödül Töreni ve 10. Yıl Sempozyumu'nda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'teki uzlaştırma uygulamalarındaki başarısıyla ödüle layık görüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri başsavcılığı uzlaştırma başarısıyla ödül aldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ödül:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu kapsamında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılının en başarılı başsavcılıkları arasında gösterilerek ödül aldı.

Ödülün sunuluşu ve isimler:

Ödül, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'a, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu tarafından takdim edildi. Başsavcı Korkmaz, uzlaştırma çalışmalarına katkılarından dolayı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Osman Şen ile büro savcıları Ümit İşbecer ve Fatih Oğuzhan'a da ödül verdi.

Kayseri'nin uzlaştırma yaklaşımı:

Söz konusu takdir, kurumun uzlaştırma uygulamalarını etkin yürütme çabalarının ve ekip içi koordinasyonun bir yansıması olarak değerlendirildi. Kurumdan yapılan açıklamada, uzlaştırma uygulamalarının etkin yürütülmesine katkı sağlayan tüm personele teşekkür edilirken başarıların devamı dilendi.

Bu ödül, yerel düzeyde alternatif çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesinin yanı sıra adli süreçlerde uzlaştırma kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları görünür kıldı. Kayseri örneği, benzer uygulamaların diğer başsavcılıklar için de model oluşturabileceğine işaret ediyor.

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UZLAŞTIRMA ÖDÜL TÖRENİ VE...

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UZLAŞTIRMA ÖDÜL TÖRENİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLERDE 10. YIL SEMPOZYUMU KAPSAMINDA, 2025 YILININ EN BAŞARILI CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI ARASINDA YER ALAN KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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