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Kayseri büyükşehir aile akademisi ücretsiz danışmanlığı KAYMEK tesislerinde sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, psikolojik ve aile danışmanlığını ücretsiz olarak KAYMEK tesislerinde sunuyor; randevu için telefonlar açık.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri büyükşehir aile akademisi ücretsiz danışmanlığı KAYMEK tesislerinde sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Aile Akademisi KAYMEK tesislerinde danışmanlık veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmeye yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Aile Akademisi bünyesinde sunulan psikolojik ve aile danışmanlığı hizmetleri yeni dönemde de KAYMEK tesislerinde vatandaşa ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Hizmet kapsamı:

Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde bireysel danışmanlık, çift danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı gibi alanların yanı sıra aile içi iletişim, okul problemleri ve aile yaşamına ilişkin çeşitli konularda uzman desteği sağlanıyor. Hizmetlerin amacı, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları ve aile içi iletişimi güçlendirerek yaşamın getirdiği zorluklarla daha sağlıklı başa çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Aile danışmanı Gülşah Benzer Bozdağlı, sundukları hizmetlerin KAYMEK tesislerinde devam ettiğini belirterek, "Amacımız bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, aile içi iletişimi güçlendirmelerine ve yaşamın getirdiği zorluklarla daha sağlıklı başa çıkmalarına destek olmaktır" ifadelerini kullandı.

Randevu ve başvuru:

Aile Akademisi'nin ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak ve randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar bilgi almak için 0352 251 00 77 ve 0552 957 50 11 numaralı telefonları arayabilir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimden kültüre, sanattan spora ve sosyal destek çalışmalarına kadar geniş bir alanda yürüttüğü insan odaklı projelerle aile yapısının güçlendirilmesine ve toplumun sosyal refahının artırılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLUMUN TEMEL YAPI TAŞI OLAN AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK VE BİREYLERİN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLUMUN TEMEL YAPI TAŞI OLAN AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK VE BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA AİLE AKADEMİSİ BÜNYESİNDE SUNDUĞU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK, AİLE DANIŞMANLIĞI VE BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ YENİ DÖNEMDE DE KAYMEK TESİSLERİNDE SÜRDÜRÜYOR. ÜCRETSİZ OLARAK SUNULAN HİZMETLERLE BİREYLERİN VE AİLELERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA UZMAN DESTEĞİYLE ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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