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Kayseri'ye getirilen şehit astsubayın naaşı memleketinde uğurlandı

Malatya'daki S-70 helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı Kayseri'ye getirildi; cenaze ve defin hazırlıkları sürüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'ye getirilen şehit astsubayın naaşı memleketinde uğurlandı

Şehidin naaşının gelişi ve karşılama

Malatya'da 12 Kasım'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, memleketi Kayseri'ye getirildi. Kaza, 2’nci Kara Havacılık Alayı’na ait S-70 tipi helikopterin kalkıştan kısa süre sonra Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi’nde düşmesiyle gerçekleşti ve Önder olay yerinde şehit oldu.

Resmî ve aile töreni

Kayseri'ye getirilen al bayrağa sarılı tabut, kentte düzenlenen karşılama töreninde törene katılanlar tarafından uğurlandı. Şehidin naaşını, Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Karşılama sırasında törene katılanların ve yakınların duygusal anlar yaşadığı bildirildi.

Cenaze namazı ve defin planı

Şehit Serkan Önder'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek. Cenaze töreni ve defin işlemleri için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

MALATYA&#039;DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER’İN...

MALATYA'DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER’İN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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