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Kayseri için uluslararası vizyon: büyükşehir ile ORAN'dan ortak hamle

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ORAN, kültür ve sanat odaklı projeleri görüştü; amaç 2027 Türksoy Kültür Başkenti için uluslararası hazırlık yapmak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri için uluslararası vizyon: büyükşehir ile ORAN'dan ortak hamle

Kayseri'de ortak proje istişaresi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında, kentin ulusal projelerinin uluslararası alana taşınmasını hedefleyen bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantı, hem yerel etkinliklerin güçlendirilmesi hem de uluslararası görünürlüğün artırılması amacıyla planlandı.

Toplantı ve katılımcılar:

Çalışma, ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşti. Oturuma Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şekerci başkanlık etti; belediye ve ajans yetkilileri de görüşmelere katıldı.

Gündem ve hedefler:

Toplantıda özellikle kültür, sanat, eğitim ve gastronomi alanlarında yapılması planlanan projeler detaylandırıldı. Taraflar, Kayseri'nin 2027'de Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti olması hedefi çerçevesinde, kentin ulusal girişimlerini uluslararası platformlara taşımaya yönelik adımlar üzerinde uzlaştı.

Görüşmelerin, Kayseri'yi hem bölgesel hem de uluslararası sahnede daha görünür kılacak iş birliklerinin oluşturulmasına zemin hazırlaması ve 2027 hazırlık sürecinde koordineli projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ&#039;DE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ'DE YAPILACAK ETKİNLİKLERİN YANI SIRA KAYSERİ’NİN ULUSAL OLARAK HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERİN ULUSLARARASI ARENAYA TAŞINMASI AMACIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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