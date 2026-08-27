Kırklareli'de afetlere karşı yol haritası: 2027-2031 İRAP uygulama süreci ele alındı

İl risk azaltma planı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli’de, kentteki afet risklerinin azaltılması ve olası afetlere karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla İl Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 uygulama süreci masaya yatırıldı. Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Toplantının odak noktaları:

Başkanlığını Vali Uğur Turan'ın yürüttüğü toplantıda, 2027-2031 dönemine ilişkin uygulanacak çalışmaların kapsamı ve öncelikleri tartışıldı. Kent genelinde risklerin önceden belirlenmesi, mevcut risklerin azaltılmasına dönük önlemler, kurumların sorumluluk alanları ve uygulama süreçleri ayrıntılı olarak ele alındı.

Görüşmelerde, çalışmaların planlı, koordineli ve kararlı şekilde yürütülmesinin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, afetlere hazırlık kapsamında kurumlar arası iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve görev paylaşımının netleştirilmesi öne çıktı.

Katılımcılar ve kurumlar arası görev dağılımı:

Toplantıda Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Murat Temur, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri hazır bulundu. Katılımcılar, sorumlulukların ve uygulama takviminin netleştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Ortak değerlendirmelerde, olası afetlerin yol açacağı zararların azaltılması amacıyla yürütülecek çalışmaların can ve mal kayıplarını en aza indirmek hedefiyle, ortak anlayış ve sürekli iletişim içinde sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Kırklareli’nin daha hazırlıklı, güvenli ve dirençli bir kent haline getirilmesi hedefi doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği içinde uygulama sürecini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

KIRKLARELİ’NDE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR KENT OLUŞTURULMASI AMACIYLA İL RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) 2027-2031 UYGULAMA SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI, VALİ UĞUR TURAN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.