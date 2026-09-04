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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde depo yangını iki saatte kontrol altına alındı

Kayseri OSB'de Çetinkaya Mensucat fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde depo yangını iki saatte kontrol altına alındı

olay yeri ve yangının çıkışı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, durumu fark eden görevliler yetkililere haber verdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayseri OSB itfaiye ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin soğutma ve söndürme çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 2 saatte tamamen söndürüldü.

inceleme ve soruşturma

Olayın ardından polis ekipleri fabrikada detaylı inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYSERİ&#039;DE, BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPO KISMINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN...

KAYSERİ'DE, BİR TEKSTİL FABRİKASININ DEPO KISMINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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