Kayseri OSB'den sanayiciye dijital tanıtım: online firma rehberi devreye girdi

Kayseri OSB'den yeni dijital hizmet

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerin iş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla E-OSB Portalı üzerinden erişilebilen Online Firma Rehberini hizmete sundu. Portal, bölgede üretim yapan firmaların tanıtımını ve iletişim bilgilerini güncel tutmalarına olanak verecek şekilde tasarlandı.

Nasıl çalışıyor:

Rehbere kayıt olabilmek için sanayicilerin öncelikle E-OSB Portalına üye olmaları gerekiyor. Üyelik sonrasında firmalar, portal üzerinden kendi profillerini oluşturup; iletişim, faaliyet alanı ve tanıtım bilgilerini sisteme entegre edebilecekler. Uygulama, Kayseri OSB Bilgi İşlem Birimi tarafından öz kaynaklarla geliştirildi ve kullanıcılara kolay arayüz sunuyor.

Mehmet Yalçın konuya ilişkin olarak, 'Online Firma Rehberi, E-OSB Portal sistemimizi kullanan sanayicilerimizin firmalarının bilgilerinin yer alacağı ve kendilerini tanıtabilecekleri interaktif bir bölüm olarak tasarlanmıştır' ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, firmaların bilgilerini diledikçe güncelleyebileceklerini vurguladı.

Hedefler ve erişim:

Kayseri OSB yetkilileri, güncellenen firma verilerinin Kurumsal menüdeki firma rehberi bölümünde yayınlanacağını belirtti. Bu sayede hem yerel hem uluslararası alanda sektörel firma bilgilerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor. Uygulamanın, sanayicilerin görünürlüğünü artırıp iş bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor.

Detaylı bilgi almak isteyen sanayiciler 0352 321 11 00 numaralı telefondan başvurabilir. Başkan Yalçın, projede emeği geçen Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli başta olmak üzere Kayseri OSB bünyesindeki tüm personele teşekkür etti ve sanayicileri rehbere kayıt olmaya davet etti.

GEÇEN SANAYİCİLERİN KULLANIMINA SUNULAN E-OSB PORTALI YENİLİKLERLE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR.