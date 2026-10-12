Niğde merkezinde kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Öncü Sokak'ta seyir halinde olan O.S. idaresindeki 51 AEA 906 plakalı motosiklet ile Deniz Sokak'ta seyreden E.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

kaza yerinde yaşananlar:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.S. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE’DE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI