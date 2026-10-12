Dolar 49,3345 +0,15%
Euro 55,3253 +0,24%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.725,39 +0,56%
EUR/USD 1,1220 +0,12%
Brent Petrol 102,60 -2,02%
--°

Niğde merkezinde kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Niğde Selçuk Mahallesi'nde Öncü ve Deniz sokakları kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü O.S. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 04:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Niğde merkezinde kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Niğde merkezinde kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Öncü Sokak'ta seyir halinde olan O.S. idaresindeki 51 AEA 906 plakalı motosiklet ile Deniz Sokak'ta seyreden E.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

kaza yerinde yaşananlar:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.S. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

NİĞDE’DE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

NİĞDE’DE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmaniyespor kafilesi dönüşte taşlı saldırıya uğradı
images

Kıskançlık tartışması can aldı; şüpheli Antalya'dan Konya'ya gidip teslim oldu
images

Kayseri Talas Bulvarı'nda çarpışma sonucu 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüs...
images

Pamukova'da kontrolü kaybeden hafif ticari araç çelik bariyere çarptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da birlik çağrısı: başkan alınan sonuçlardan rahatsız

Osmaniyespor kafilesi dönüşte taşlı saldırıya uğradı

Kıskançlık tartışması can aldı; şüpheli Antalya'dan Konya'ya gidip teslim oldu

Niğde'de on gün boyunca gastronomi, atölye ve konserler buluştu

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı