Kayseri’de kent balkonu erciyes manzarasını tek noktada buluşturacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi’nde yapımına başlanan Kent Balkonu projesinin Kayserililere ve kenti ziyaret edenlere yeni bir seyir ve buluşma noktası sunacağını açıkladı. Proje, şehrin panoramik manzarasına hakim bir noktada yer alıyor ve özellikle Erciyes siluetini ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı.

Projenin konumu ve görünümü:

Başkan Çolakbayrakdar, projenin yer aldığı alanın şehrin güneyinde, Erciyes’i net şekilde görebildikleri bir nokta olduğunu vurguladı. Başkanın ifadelerine göre, arka planda görülen alana doğru uzanacak olan Kent Balkonu, yaklaşık 50 metrelik bir yay üzerinde düzenlenecek ve buradan hem yürüyüş yapılabilecek hem de Kayseri seyredilebilecek.

Çolakbayrakdar, kent balkonunun şehir siluetine yeni bir estetik öğe kazandıracağını ve Kayseri’nin tarihi ile doğal güzelliklerini aynı noktadan izleme imkanı sağlayacağını belirtti.

Hedefler, kullanım ve tamamlanma takvimi:

Başkan, projenin hem Kayserililer hem de kente gelen misafirler için önemli bir buluşma noktası olmasını hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında, "Hayırlı günler diliyorum, kıymetli hemşehrilerim. İnşaatına başladığımız Kent Balkonu... yaklaşık 50 metrelik bir yay üzerinde hem yürüyüş yapacak hem de Kayseri’yi buradan seyretme imkanı bulacağız." ifadelerine yer verdi.

Çolakbayrakdar ayrıca projenin milli değerleri ön plana çıkaracağını ve alanın bir Türk bayrağı ile taçlandırılacağını belirterek, "İnşallah sağlık içerisinde, kazasız belasız bir şekilde inşaatı tamamlanır. Bu yıl içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız güzel bir mekan olacak." dedi.

Proje, mevcut park ve kent donatılarıyla bütünleşerek hem sosyal kullanım hem de kent kimliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kent Balkonu’nun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ziyaretçi çekiciliğinin artması ve kamusal kullanımın yoğunlaşması bekleniyor.

Kayseri’nin simge noktalarından biri olması planlanan kent balkonu, şehir manzarasını daha erişilebilir kılmayı ve merkez dışındaki yeşil alanların cazibesini artırmayı hedefliyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, ŞEHRİN PANORAMİK MANZARASINA HAKİM KONUMUYLA DİKKAT ÇEKEN ERKİLET MİLLET BAHÇESİ’NDE YAPIMINA BAŞLANAN KENT BALKONU’NUN, VATANDAŞLARA KAYSERİ’Yİ FARKLI BİR PERSPEKTİFTEN SEYRETME İMKANI SUNACAĞINI SÖYLEDİ. BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, ŞEHİR SİLUETİNE YENİ BİR GÜZELLİK KAZANDIRMAYI HEDEFLEDİKLERİ PROJENİN HEM KAYSERİLİLER HEM DE KENTİ ZİYARET EDEN MİSAFİRLER İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA VE SEYİR NOKTASI OLACAĞINI VURGULADI.