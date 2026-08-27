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Katar ve İran hürmüz boğazı için ortak koridor ve mayın temizliği müzakerelerini derinleştirdi

Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, Tahran'da Abbas Arakçi ile Hürmüz Boğazı'nda geçici denizcilik koridoru ve mayın temizliği iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:11

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Katar ve İran hürmüz boğazı için ortak koridor ve mayın temizliği müzakerelerini derinleştirdi

Görüşmenin kapsamı:

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve gerilimlerin azaltılmasına yönelik diplomatik adımlar ele alındı.

Öne çıkan konular:

Taraflar, Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir denizcilik koridoru oluşturulması ve boğazın mayınlardan temizlenmesi için ortak bir proje yürütülmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, bu düzenlemeleri içeren bir geçici çerçeve üzerinde devam eden müzakereler değerlendirildi.

Toplantı sırasında bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkıda bulunulması gerektiği vurgulandı; taraflar, gerilimleri azaltmak ve diyalog için elverişli koşullar oluşturmanın öneminde mutabık kaldı.

Taraf beyanları ve diplomatik vurgu:

Al Thani, komşu ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesinin ve seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının gerekliliğini öne çıkararak, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Arakçi ise Katar'ın gerginliği azaltmaya ve diyaloğu desteklemeye yönelik devam eden diplomatik çabalarına teşekkür etti.

Görüşme, taraflar arasında güven inşa etmeye yönelik uygulamaya dönük adımların tartışıldığı ve uygulanabilir mekanizmaların masaya yatırıldığı bir toplantı olarak kayda geçti. Devam eden görüşmeler çerçevesinde, koridor ve mayın temizliği projesinin somutlaştırılması için adımların atılması bekleniyor.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED BİN ABDURRAHMAN AL THANİ İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ...

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED BİN ABDURRAHMAN AL THANİ İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, GERGİNLİĞİ AZALTMANIN VE DİYALOG İÇİN UYGUN ŞARTLAR OLUŞTURULMASININ YOLLARINI, HÜRMÜZ BOĞAZINDAKİ MAYINLARI TEMİZLEMEK İÇİN ORTAK PROJEYİ VE BOĞAZDAN GEÇİCİ BİR DENİZCİLİK KORİDORU OLUŞTURULMASINI GÖRÜŞTÜ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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