Van'da MAT-BİL ile değişen rotalar: öğrenciler hayal ettikleri üniversitelere ulaştı

Van YYÜ'nün MAT-BİL projesi ilk sonuçlarını sundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından 2022'de başlatılan "Bugünün Bilimi, Yarının Teknolojisi" (MAT-BİL) projesi, Van genelindeki lise öğrencilerinin matematiğe ilgisini artırmayı ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyordu. Hafta sonları uygulanan eğitimlerle başlayan proje, 9. ve 10. sınıf düzeyindeki katılımcılara yönelik olarak matematik, ileri seviye matematik ve bilgisayar dersleri sundu.

Programın hedefleri ve yaklaşımı:

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, projenin 2022'de yaklaşık 120 öğrenci ile başladığını hatırlattı. Şevli, programın esas amacının sınav puanı odaklı olmadığını; asıl hedefin öğrencilerin muhakeme yeteneklerini, problem çözme becerilerini, analitik düşüncelerini ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmek olduğunu vurguladı. Rektör, MAT-BİL eğitiminin öğrencilere üniversiteye bir adım önde başlamalarını sağlayacak bir vizyon kazandırdığını belirtti.

YKS'de somut sonuçlar ve öğrenci deneyimleri:

Proje kapsamında eğitim alan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında dikkat çeken dereceler elde etti. Rektör Şevli, MAT-BİL öğrencilerinin ilk bine, ilk 5 bine ve ilk 10 bine giren örnekler verdiğini; programın katılımcılarının Türkiye genelinde derece yaptıklarını aktardı. Bu başarıların, projede verilen rekabetçi ve yönlendirici eğitimin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Projeden çıkan bireysel örneklerden biri, AYT'de Türkiye birinciliği elde eden Bilal Aşkan. YKS sayısal yerleşme puanı 411 olan Aşkan, MAT-BİL'de ders veren akademisyenlerin kalitesine ve zorlayıcı soruların sağladığı katkıya dikkat çekti. Aşkan, program sayesinde yalnızca matematik değil, diğer derslerde de analitik ve soyut düşünme becerilerinin geliştiğini ve bu durumun AYT başarısında etkin olduğunu ifade etti.

Bir başka katılımcı Defne Akkol ise YKS sayısal alanda Türkiye 367. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandığını belirtti. Akkol, 9. ve 10. sınıfta MAT-BİL öğrencisi olduğunu, program sayesinde birçok nitelikli öğretmenle çalıştığını ve YKS ile birlikte olimpiyat çalışmalarında da elde ettiği başarılara katkı sağlandığını anlattı. Akkol, dört yılda yarışmalardan toplam 8 madalya kazanmış olmanın MAT-BİL'in sunduğu altyapıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Van YYÜ, programın ilk meyvelerini vermesi üzerine MAT-BİL öğrencilerini üniversitede ağırlayıp rektörün de katıldığı bir program düzenledi; öğrencilerle sohbet edildi ve başarıları için çeşitli hediyeler takdim edildi.

Rektör Şevli, elde edilen sınav başarılarının sevindirici olduğunu ancak asıl memnuniyetinin öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle donanmış olarak üniversiteye başlamaya hazır olmaları olduğunu belirtti. Proje yetkilileri, MAT-BİL'in hem akademik başarıya hem de uzun vadeli mesleki vizyona katkı sağladığını ifade ederek programın sürdürülebilirliğine ve kapsamının genişletilmesine yönelik adımlar atmayı planladıklarını açıkladı.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) ÖNCÜLÜĞÜNDE 2022 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN "BUGÜNÜN BİLİMİ, YARININ TEKNOLOJİSİ" (MAT-BİL) PROJESİ, ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞE OLAN İLGİSİNİ ARTIRIRKEN ÜNİVERSİTE SINAVINDAKİ BAŞARILARINA DA KATKI SUNDU.