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Kayserili antrenör Ender Ünlü, Isparta 32'de koordinatör ve başantrenör oldu

Ender Ünlü, Isparta 32 Kadın Basketbol ile 3+2 yıllık sözleşme imzaladı; koordinatör ve başantrenör olarak kulübün hedeflerine katkı sağlayacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserili antrenör Ender Ünlü, Isparta 32'de koordinatör ve başantrenör oldu

Ender Ünlü ile yeni dönem:

Kayserili antrenör Ender Ünlü, Isparta 32 Kadın Basketbol ile 3+2 yıllık sözleşme imzalayarak kulübün yeni yapılanmasında hem koordinatör hem de başantrenör olarak göreve başladı. Kulübün açıklamasında, Ünlü'nün EuroLeague ve EuroCup deneyimlerine, kazandığı kupalara ve geniş lig tecrübesine vurgu yapıldı.

Kariyer ve başarıları:

Ender Ünlü, kariyerine Kayseri Panküp TED Koleji ve Kayseri KASKİ'de asistan antrenör olarak başladı. Daha sonra Osmaniye, Edirne, Mersin, Çukurova ve Adana ekiplerinde başantrenörlük görevlerini üstlendi. 2020-2025 yılları arasında ise Çukurova'da Genel Koordinatör olarak görev yaptı. Ünlü'nün palmaresinde 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa EuroCup Kupası bulunuyor; ayrıca Avrupa ve Türkiye liglerinde birçok final ve Final Four başarısı yer alıyor.

Isparta 32'nin hedefleri ve beklentiler:

Isparta 32 yönetimi, Ünlü ile birlikte kulübü daha büyük hedeflere taşımayı amaçladıklarını belirterek, 'Birlikte Daha Güçlüyüz' mesajı verdi. Kulüp yetkilileri, Ünlü'nün ulusal ve uluslararası arenadaki deneyiminin takımın rekabet düzeyini yükselteceğine ve yapılandırma sürecinde kilit rol oynayacağına dikkat çekti. Yeni görevin hem saha içi performansa hem de uzun vadeli yapılanmaya odaklanacağı vurgulandı.

KAYSERİLİ BAŞARILI BASKETBOL ANTRENÖRÜ ENDER ÜNLÜ; ISPARTA 32 KADIN BASKETBOL İLE 3+2 YILLIK...

KAYSERİLİ BAŞARILI BASKETBOL ANTRENÖRÜ ENDER ÜNLÜ; ISPARTA 32 KADIN BASKETBOL İLE 3+2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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