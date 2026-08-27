Bilecik'in genç file bekçisi milli takıma çağrıldı

Bilecik Kolej Spor Kulübü'nden milli sevinci

Bilecik Kolej Spor Kulübü’nün başarılı kalecisi Nurselin Ay, U15 Milli Takım kampına davet edilerek önemli bir adım attı. Bilecik’i U15 Gelişim Ligi’nde başarıyla temsil eden genç eldiven, Riva’daki Milli Takımlar Tesisleri’ne katıldı.

kulübün ve ligdeki rolü:

Bilecik Kolej Spor Kulübü, U15 Gelişim Ligi’ndeki performansıyla bölgesel yeteneklerin takip edildiği bir merkez haline geldi. Nurselin Ay gibi oyuncuların milli takıma çağrılması, kulübün altyapı çalışmalarının ve ligdeki rekabetin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

oyuncunun hedefleri ve mesajı:

Riva’daki kamp için yola çıkan Nurselin Ay, katıldığı kampın hem kişisel gelişim hem de Bilecik’in adını duyurmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ay, Bilecik’i en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi ve bu davetin genç sporcular için motive edici bir örnek olduğunu belirtti.

Bu çağrı, bölge futbolunda altyapıya yapılan yatırımların karşılığını göstermesi açısından anlamlı bulunuyor. Kulüp yetkilileri ve antrenörler, Nurselin’in elde ettiği bu başarıyı kulübün ortak emeği olarak değerlendiriyor ve onun gelecekte de takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

BİLECİK KOLEJ SPOR KULÜBÜ KALECİSİ MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ