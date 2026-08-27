Kayserili halterci Yağmur Bulut'tan Avrupa'da gümüş

Priştine'de Yağmur Bulut Avrupa ikincisi

Türkiye ve Kayseri'yi temsil eden milli halterci Yağmur Bulut, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yıldız Kadınlar 77 kilo kategorisinde önemli bir başarıya imza attı.

Müsabaka ve dereceler:

Bulut, koparmada 82 kilo ile bronz madalya kazanırken, silkmede 105 kilo ile birinciliğe ulaştı. Bu sonuçlarla toplamda 187 kilo başarısı elde ederek şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Koparma ve silkme etaplarındaki performans farkı, silkmedeki güçlü çıkışı sayesinde toplam sıralamada onu Avrupa ikinciliğine taşıdı.

Kayseri'den kutlama:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde edilen derece nedeniyle milli sporcuya, antrenörlerine ve emeği geçenlere tebriklerini iletti. Kurumun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Elde ettiği başarılı dereceyle Kayseri’nin gururu olan milli sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılarının devamını diliyoruz".

Yağmur Bulut'un kazandığı madalyalar, Kayseri'nin genç sporcu potansiyelinin göstergesi olarak değerlendiriliyor ve kentte memnuniyetle karşılandı.

KOSOVA’NIN BAŞKENTİ PRİŞTİNE’DE DÜZENLENEN U15 VE YILDIZLAR AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN MİLLİ SPORCU YAĞMUR BULUT; YILDIZ KADINLAR 77 KİLO KATEGORİSİNDE TOPLAM 187 KİLOLUK DERECESİYLE AVRUPA İKİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ.