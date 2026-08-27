Isparta'da dev ekran coşkusu: vatandaşlar başkanla şampiyonlar ligi heyecanını birlikte izledi

Isparta'da valilik arkası meydana yoğun ilgi

Isparta Belediyesi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Lyon arasındaki karşılaşmayı kent merkezindeki meydana kurduğu dev ekranda yayınlayarak vatandaşlarla paylaştı. Etkinlikte belediye tarafından ikramlar sunuldu ve taraftarlar maç boyunca coşkuyla takımlarını destekledi.

belediye organizasyonu ve katılım:

Etkinlik Valilik arkası meydana kurulan dev ekran üzerinden yayımlandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de maçı vatandaşlarla birlikte takip ederek katılımcılarla sohbet etti. Belediye yetkilileri, alana gelen halka sıcak-soğuk ikramlarda bulunup düzenin sağlanmasına katkı verdi.

maçın yankıları ve kutlamalar:

Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'u 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Maçın son düdüğüyle birlikte meydandaki taraftarlar galibiyet sevincini yüksek sesle kutladı; kutlamalarda takımın 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor olmasının heyecanı öne çıktı. Başkan Başdeğirmen ile çekilen fotoğraflar ve tezahüratlar, etkinliğin canlı atmosferini tamamladı.

Yerel yetkililer, benzer organizasyonların ilerleyen günlerde de düzenlenebileceğini belirtti ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

ISPARTA BELEDİYESİ, FENERBAHÇE’NİN 2-1 GALİP GELDİĞİ MAÇ İÇİN VALİLİK ARKASINDAKİ MEYDANA DEV EKRAN KURDU.