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Süper Lig 4. hafta programı şekillendi; Galatasaray ve Fenerbahçe tarih bekliyor

TFF, Trendyol Süper Lig 4. hafta programını açıkladı; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç günleri UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre belirlenecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper Lig 4. hafta programı şekillendi; Galatasaray ve Fenerbahçe tarih bekliyor

tff 4. hafta programını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Yapılan açıklamada, programın büyük ölçüde netleştiği ancak UEFA Şampiyonlar Ligi takviminin duyurulmasına bağlı olarak iki takımın tarihinin henüz kesinleşmediği bildirildi.

avrupa takvimine bağlı iki büyük: Galatasaray ve Fenerbahçe

TFF açıklamasında, UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe maç tarihlerinin ilan edilmediği belirtildi. Açıklamada, Şampiyonlar Ligi takvimi duyurulduktan sonra iki kulübün karşılaşmalarından birinin 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğerinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacağı ifade edildi.

4. hafta maç takvimi

Açıklanan programa göre 4. hafta maçları şu şekilde:

5 Eylül Cumartesi
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

6 Eylül Pazar
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler
17.00 Çorum FK - Eyüpspor
20.00 Kocaelispor - Samsunspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

Programın ilanıyla birlikte kulüpler, yayıncı kuruluşlar ve taraftarlar planlamaya başlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kesin maç günlerinin UEFA takvimi açıklaması sonrasında netleşmesi bekleniyor; bu durum hem seyirci hem de yayın programı açısından belirleyici olacak.

TFF'nin açıklaması, 4. haftanın büyük oranda sabitlendiğini ancak Avrupa kupalarındaki takvim nedeniyle iki maçın esnek bırakıldığını ortaya koyuyor. Kulüplerin ve ilgililerin, Şampiyonlar Ligi programının açıklanmasını bekleyerek son düzenlemeleri yapmaları öngörülüyor.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MÜSABAKALARININ PROGRAMINI...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MÜSABAKALARININ PROGRAMINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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