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Minik ellerden doğan halılar: Demirci'de kültür dersi

Demirci Kurtuluş Festivali'ndeki minyatür tezgâhlarda çocuklar ip bağlama, argaç çekme ve düğüm atmayı öğrenerek halı dokumacılığını deneyimliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:27

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Minik ellerden doğan halılar: Demirci'de kültür dersi

Demirci'de minyatür tezgâhlarda halı atölyesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen 2. Kurtuluş Festivali kapsamında kurulan stantta çocuklara Demirci'nin köklü el sanatlarından olan halı dokumacılığı öğretiliyor. Festival boyunca kurulan stantlar arasında öne çıkan bu alanda minik ziyaretçiler, temel teknikleri deneyimleyerek hem eğleniyor hem de kentin asırlık kültürünü yakından tanıyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor:

Ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan stantta minikler; müzik eşliğinde oyunlar, boyama, akıl ve zeka oyunları, uzay keşfi ve tasarım atölyelerinin yanı sıra halı dokumacılığına özgü uygulamalı eğitimler alıyor. Hazırlanan mini tezgâhlarda çocuklar ip bağlama, argaç çekme ve düğüm atma tekniklerini uygulayarak sembolik olarak dokuma gerçekleştiriyor ve bu el işinin sabır gerektiren yanını deneyimliyor.

Belediye ve öğretmenlerin katkısı:

Festival alanındaki stant, Demircili öğretmenler Zehra Betül Akkılıç ve Kadriye İclal Var tarafından çocuklar için özel olarak hazırlandı. Etkinlik alanını ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da miniklerle birlikte tezgâh başına geçerek atölyeye katıldı ve çocuklarla yakın iletişim kurdu.

Öğretmen Kadriye İclal Var etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Demircimizin en güzel kültürlerinden birisi olan halıcılığı, topraklarımızın çınarlarından Cemile teyzemizden bugün çocuklar öğreniyor ve deneyimliyor. Çocuklar burada ilmek ilmek ip bağlayarak bu sanatın derinliğine iniyor. Onlar için hazırladığımız minyatür standımızda bu işin ne kadar büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini bizzat yaşayarak öğreniyorlar. Aynı zamanda Demirci’ye özgü motifleri ve bu motiflerin taşıdığı derin anlamları tanıyarak halıcılık kültürümüzü en temel taşlarına kadar deneyimliyorlar."

Beş gün süren festival boyunca gerçekleştirilen konserler ve etkinliklerin yanı sıra giyim, züccaciye, hediyelik eşya ve gıda alanlarındaki satış stantları da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor; bu kapsamda çocukların katıldığı halı atölyesi, hem eğitsel hem de tanıtıcı bir rol üstleniyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2. KURTULUŞ FESTİVALİ KAPSAMINDA KURULAN STANTTA...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 2. KURTULUŞ FESTİVALİ KAPSAMINDA KURULAN STANTTA, ÇOCUKLARA DEMİRCİ'NİN KÖKLÜ EL SANATLARINDAN OLAN HALI DOKUMACILIĞI EĞİTİMİ VERİLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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