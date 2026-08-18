Kayseri'nin dijital haritası cebinizde: cbs kayseri ile şehir hizmetleri tek uygulamada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonunu Mobil CBS platformuna taşıdı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediyenin Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen CBS Kayseri mobil uygulaması; kent rehberi, imar planları, parsel sorgulama, nöbetçi eczaneler ve çok sayıda belediye hizmetini konum bazlı ve pratik bir şekilde kullanıma sunuyor. Uygulama, Play Store ve App Store’dan "CBS Kayseri" adıyla erişilebiliyor.

Kullanıcı deneyimini hızlandıran kısa yollar ve tek dokunuşla erişim:

Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri harita üzerinde uzun basma işleviyle sağlanan hızlı erişim menüsü. Kullanıcılar harita üzerinde seçtikleri noktaya uzun bastıklarında; en yakın eczane, cami ve elektrik direği gibi öğeleri kuş uçuşu mesafeye göre görebiliyor. Aynı işlemler üzerinden binaya ilişkin bilgi alma, seçilen noktaya yol tarifi oluşturma, konumu WhatsApp ile paylaşma ve Google Street View’a erişme seçenekleri de sunuluyor. Bu yaklaşım, vatandaşların farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan işlemlerini tamamlamasına olanak veriyor.

Harita katmanları ve altyapı seçenekleri:

CBS Kayseri’nin Katmanlar bölümü, kullanıcılara kentin çok katmanlı verilerini aynı harita üzerinde görüntüleme imkânı tanıyor. İmar planları arasında UİP (1/1000), UİP-Çizgisel (1/1000), UİP-Renkli (1/1000) ve NİP (1/25000) katmanları bulunuyor. Ayrıca Altlıklar kısmında Google Hybrid, Uydu 2024 ve Adres Haritası seçenekleriyle harita görünümü değiştirilebiliyor. Diğer Katmanlar başlığı altında Adres Verileri, Afet Toplanma Yerleri, İlçe Emniyet Sorumluluk Alanları, Polis Merkezi Sorumluluk Alanları ve Jandarma Karakol Sorumluluk Alanları gibi kurumsal veriler de kullanıma açılmış durumda.

Günlük yaşamı kolaylaştıran hizmet başlıkları:

Uygulamanın Hizmetler alanı, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak birçok başlığı tek çatı altında topluyor. "Adrese Git", "Parsel Sorgulama", "Canlı Konum Aç", "Kamera Modu", "Koordinata Git", "Nöbetçi Eczaneler", "Bina Arama", "Önemli Yerler", "Pazar Yerleri", "Muhtarlar", "Mezar ve Defin Hizmetleri" ve "Elektrik Direkleri" gibi fonksiyonlarla kullanıcılar aradıkları bilgiye hızlıca ulaşabiliyor. Arama sonuçları harita üzerinde işaretçilerle gösteriliyor ve işaretçilere dokunularak detaylı bilgiler görüntülenebiliyor.

Mezarlık hizmetlerinde akıllı rota desteği:

Uygulama, mezarlık yönetimine yönelik entegre çözümler de sunuyor. "Vefat İlanları", "Mezar Yeri Arama" ve "Mezar Tapu Arama" hizmetleri üzerinden görüntülenen mezar konumları için sistem otomatik rota oluşturabiliyor. Seçilen kaydın konumuna göre hazırlanan güzergâh harita üzerinde görsel olarak sunuluyor; bu sayede geniş mezarlık alanlarında hedef konumun bulunması hızlanıyor ve kullanıcıların ekstra işlem yapması gerekmiyor.

Canlı konum, artırılmış gerçeklik ve keşif:

Canlı Konum Aç özelliği kullanıcıların mevcut konumunu anlık olarak takip etmeye olanak tanıyor; konum belirli aralıklarla güncelleniyor ve hareket harita üzerinde izlenebiliyor. Uygulamanın "Kamera Modu" ise artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak kullanıcılara bulundukları noktadan yaklaşık 500 metre yarıçapındaki önemli noktaları kamera üzerinden görme imkânı sağlıyor. Bu yöntem, kent içindeki önemli lokasyonların fark edilmesini kolaylaştırıyor ve yön bulmayı destekliyor.

Kişiselleştirme, kayıt ve kurumsal erişim:

"Bana Özel" bölümü, kullanıcıların kendileri için önemli gördükleri konumları not defteri mantığıyla kaydetmelerine izin veriyor. Profil oluşturularak giriş yapan kullanıcılar, cihaz değişikliği halinde kullanıcı adı ve şifreleriyle daha önce kaydettikleri notlara erişebiliyor; kayıt yapılmadan kullanılan notlar ise yalnızca mevcut cihazda saklanıyor. Ayrıca Profil alanı üzerinden yeni hesap oluşturma ve kayıtlı kullanıcı verilerine erişim de mümkün kılınmış, böylece uygulama içindeki işlemlerin daha düzenli ve sürdürülebilir yürütülmesi hedefleniyor.

Menü bölümünde ise "Hakkında", "Diğer Uygulamalarımız", "Başkanlık", "Resmî Site", "CBS Sitesi", "İletişim" ve "KVKK Aydınlatma Metni" gibi kurumsal içerikler yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca belediyenin sosyal medya hesaplarına yönlendirilerek duyuru ve bilgilendirmeleri farklı dijital kanallardan da takip edebiliyor.

Kayseri’nin dijital belediyecilik hedeflerine katkı:

CBS Kayseri mobil uygulaması; harita, konum, imar, ulaşım, mezarlık, eczane ve diğer kamu hizmetlerini tek platformda birleştirerek vatandaş odaklı dijital hizmet yaklaşımını güçlendiriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür uygulamalarla şehir yönetimi ile vatandaş arasındaki dijital etkileşimi artırmayı ve Kayseri'nin akıllı şehircilik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKILLI ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GELİŞTİRDİĞİ CBS KAYSERİ MOBİL UYGULAMASI İLE KENT REHBERİ, İMAR PLANLARI, PARSEL SORGULAMA, NÖBETÇİ ECZANELER VE FARKLI BELEDİYE HİZMETLERİNİ MOBİL ORTAMDA VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNUYOR.