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Kayserispor'a e-bilet blokesi ve 210 bin lira para cezası

Kayserispor, 29 Ağustos 2026’deki Bursaspor maçında yaşanan ihlaller nedeniyle PFDK’dan toplam 210 bin TL para cezası ve tribün kart blokesi cezası aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'a e-bilet blokesi ve 210 bin lira para cezası

Kayserispor'a e-bilet blokesi ve 210 bin lira para cezası

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararıyla Bursaspor ile oynanan maçta gerçekleşen ihlaller nedeniyle disiplin cezası aldı.

Verilen cezaların kapsamı:

TFF tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübe yaptırım uygulandığı bildirildi. Açıklamada, ihlallerin sonucunda toplam 210 bin TL para cezası verildiği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada belirtilen karar uyarınca Kuzey Tribünü Kuzey Alt C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek, bu kişilerin bir sonraki ev sahibi oldukları müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

İhlallerin ayrıntıları:

TFF açıklamasında, Kayserispor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 60 bin TL para cezası ile; aynı müsabakada stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 150 bin TL para cezası ile cezalandırıldığı belirtildi. Bu kalemlerin toplamının 210 bin TL olduğu vurgulandı.

Kurul kararında yer alan yaptırımların kayda geçtiği ve ilgili bloklardaki e-bilet kart blokajının uygulamaya konulduğu aktarıldı.

KAYSERİSPOR, PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU’NDAN (PFDK) CEZA ALDI.

KAYSERİSPOR, PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU’NDAN (PFDK) CEZA ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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