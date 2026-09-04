GKV'li biniciler zafer kupasında öne çıktı

GKV'li sporculardan dikkat çeken performans

Gaziantep Binicilik Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel düzenlenen Zafer Kupası'nda, GKV Özel Okulları öğrencileri zorlu parkurlarda gösterdikleri cesaret ve teknikle öne çıktı. Organizasyon sonunda okul sporcuları toplamda 1 şampiyonluk kupası ve 6 madalya ile kürsüye damga vurdu.

Dereceler ve madalya dağılımı

Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Duru Uğur, sırık parkuru kategorisinde birinciliğe ulaşarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. GKV Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Selin Uğur, sırık parkurunda 2'ncilik, 40 cm engel parkurunda 4'üncülük ve 60 cm engel parkurunda 2'ncilik madalyalarını kazandı. Lise 9. sınıf öğrencisi Ares Karan Uygur ise sırık parkurunda 4'üncülük ve 40 cm engel parkurunda 3'üncülük dereceleriyle madalya aldı.

Ödül töreni ve okulun değerlendirmesi

Dereceye giren öğrencilere kupaları ve madalyaları, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Prof. Dr. Mete Gürol Uğur ve Gaziantep Binicilik Kulübü Başkanı Bülent Akıllı tarafından takdim edildi. Tören, öğrencilerin başarılarının resmi protokol tarafından da takdir edildiği bir ortamda gerçekleşti.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel yayımladığı mesajda, öğrencilerin akademik başarılarının yanında spor ve sanat alanındaki yeteneklerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Gürsel, 30 Ağustos gibi anlamlı bir günde gelen bu başarının, biniciliğin gerektirdiği disiplin, odaklanma ve cesaret özelliklerinin öğrencilerde geliştiğinin göstergesi olduğunu belirterek dereceye giren öğrenciler, aileleri ve antrenörleri tebrik etti.

GKV’Lİ SPORCULARDAN 1 ŞAMPİYONLUK KUPASI VE 5 MADALYAYLA BÜYÜK BAŞARI