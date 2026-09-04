Osmangazi'de üç gün sürecek final basketbol heyecanı başladı

turnuva başladı:

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda başlayan 18. Final Basketbol Turnuvası, Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı ekipleri Final Spor, Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor ve İLAB Basketbol'u üç gün sürecek programda buluşturuyor. Organizasyon, takımlar için yeni sezon öncesi önemli bir hazırlık niteliği taşıyor.

turnuvanın önemi ve organizasyon açıklamaları:

Final Spor Genel Menajeri Mustafa Kemal Makinacı, turnuvanın TBL'nin en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Makinacı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a verdikleri destek için teşekkür ederek, ilçenin spor ve basketbol alanında söz sahibi olması gerektiğini belirtti. Ayrıca başantrenör Berat Gök öncülüğünde takımın yeni sezona hazırlık maçı fırsatını değerlendireceğini söyledi ve tüm basketbolseverleri maçlara davet etti.

belediye ve takım ifadeleri:

Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemile Yılgör, belediyenin gençlere ve spora verdiği desteği yineleyerek bu çalışmaların süreceğini kaydetti. Final Spor takım kaptanı Can Özcan ise turnuvanın sezon öncesi hazırlık süreci açısından önemine değinerek Bursa'daki basketbolseverleri maçlara çağırdı, organizasyonun sakatlıksız geçmesini diledi ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a salon ve imkanlar için teşekkür etti.

ilk gün sonuçları ve program:

Turnuvanın ilk gününde Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor, Final Spor'u 89-72 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. Osmangazi'deki heyecan, bugün saat 15.00'te oynanacak Kahramanmaraş BŞB İstiklalspor - İLAB Basketbol maçıyla devam edecek.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ 18. FİNAL BASKETBOL TURNUVASI, TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ’NİN GÜÇLÜ EKİPLERİNİ AYNI PARKEDE BULUŞTURURKEN, ÜÇ GÜN SÜRECEK HEYECAN DOLU KARŞILAŞMALARIN DA STARTINI VERDİ.