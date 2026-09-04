Bakan Bak Taranto'da 111 madalyayla ikinci olan millî takımı selamladı

Taranto 2026 sonuçları:

Taranto’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nı Türkiye, 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere toplam 334 sporcu ile temsil etti. Milli sporcular karşılaşmaları 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya ile tamamladı ve ülke sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

14 günlük organizasyonda elde edilen bu madalya sayısı, Türkiye için hem nicelik hem de nitelik olarak öne çıktı. Katılım ve madalya dağılımı, farklı branşlardaki geniş temsilin ve organizasyon boyunca sergilenen istikrarlı performansın bir yansıması oldu.

Bakanın değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, sporcuların performansları ve sahadaki duruşları sayesinde ülkeye mutluluk yaşattıklarını ifade etti. Bak, ‘‘Emeği ve başarılarıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha dünyaya gösteren evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Milli sporcularımızı yürekten kutluyorum’’ sözleriyle kutlamayı sürdürdü.

Bakan ayrıca Taranto 2026'nın, Türkiye'nin Mersin 2013'ten sonra Akdeniz Oyunları'nda en çok madalya kazandığı organizasyon olduğunu belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen gelişim ve dönüşüm ile birlikte, sporda tesisleşme sürecinin sağladığı katkıya vurgu yaparak, başarı çıtasını daha da yükseltmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Osman Aşkın Bak, milli sporcuların başarısında emeği geçen aileler, antrenörler, yöneticiler ve kulüpler başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek, sporcuların gelecekteki turnuvalarda da ay yıldızlı bayrağı madalya kürsülerinde dalgalandırmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, AKDENİZ OYUNLARI'NI 111 MADALYAYLA TAMAMLAYAN MİLLİ SPORCULARI TEBRİK ETTİ.