Kayserispor'dan Bursaspor maçı öncesi taraftar çağrısı

kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sezona iyi başlayan sarı kırmızılı ekip, geride kalan 3 maçta 3 galibiyet elde ederek ligdeki lider konumunu koruyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, takımın formunu koruması için saha içi çalışmalara ve mental hazırlıklara ağırlık veriyor.

takımın durumu ve hedefler:

Kayserispor cephesi, sezon başından bu yana elde edilen sonuçları doğru bir gidişat olarak değerlendiriyor. Yönetim ve teknik kadro, oyuncuların performansını istikrarlı tutmayı hedefliyor; hedef açık: 3 puan almak ve liderliği pekiştirmek. Ev sahibi avantajını iyi kullanmak isteyen ekip, Bursaspor karşısında maksimum skor için sahaya çıkacak.

başkan ali çamlı'dan taraftara çağrı:

Kulüp Başkanı Ali Çamlı, karşılaşma öncesi taraftarlara yönelik çağrısını yineledi. Çamlı, maçın sadece puan mücadelesi olmadığını belirterek, tüm Kayserisporlu taraftarları ve kent sakinlerini Kadir Has Stadına davet etti. Başkanın sözleri şöyle: "Cumartesi günü son derece önemli bir maça çıkacağız. Yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden tüm taraftarlarımızı, Kayserispor sevenleri destek vermeleri için stada bekliyoruz. Tribünleri dolduralım, stadı bayram yerine çevirelim." Çamlı, taraftar desteğinin maçın kaderini etkileyebileceğine vurgu yaptı.

Yönetim, bilet ve tribün organizasyonuyla ilgili duyuruları maç öncesinde takipçilere iletmeye devam edecek. Kayserispor, Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hem saha içi performans hem de tribün desteğiyle galibiyeti hedefliyor.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI; SARI KIRMIZILI TARAFTARLARI BURSASPOR MAÇINDA TRİBÜNLERİ DOLDURMAYA DAVET ETTİ.