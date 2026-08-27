Süper Lig 3. haftası başlıyor: Gençlerbirliği maçıyla üç gün sürecek heyecan

Trendyol Süper Lig 3. hafta programı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın oynanacak Gençlerbirliği - Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta boyunca yoğun bir fikstür bulunuyor; sezonun dikkat çeken ekipleri sahada olacak.
Gün gün program:
Yarın
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe
30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe
31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK
Öne çıkan randevular:
Haftanın açılış maçını takiben, Galatasaray - Göztepe ve Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmaları dikkat çekecek. Sezonun üçüncü haftası, ekiplerin birbirini ölçtüğü ve puan tablosunda önemli hareketlerin yaşanabileceği bir periyot olacak.
Haftanın sonunda Pazartesi akşamı oynanacak Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ile Beşiktaş - Çorum FK maçları, haftayı kapatacak kritik randevular arasında yer alıyor. Taraftarlar ve takipçiler için üç gün boyunca sürecek bir yoğunluk söz konusu.
TRENDYOL SÜPER LİG’DE 3. HAFTA HEYECANI, YARIN OYNANACAK GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR FK KARŞILAŞMASI İLE BAŞLAYACAK.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!