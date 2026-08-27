Süper Lig 3. haftası başlıyor: Gençlerbirliği maçıyla üç gün sürecek heyecan

Trendyol Süper Lig 3. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın oynanacak Gençlerbirliği - Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta boyunca yoğun bir fikstür bulunuyor; sezonun dikkat çeken ekipleri sahada olacak.

Gün gün program:

Yarın

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Öne çıkan randevular:

Haftanın açılış maçını takiben, Galatasaray - Göztepe ve Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmaları dikkat çekecek. Sezonun üçüncü haftası, ekiplerin birbirini ölçtüğü ve puan tablosunda önemli hareketlerin yaşanabileceği bir periyot olacak.

Haftanın sonunda Pazartesi akşamı oynanacak Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ile Beşiktaş - Çorum FK maçları, haftayı kapatacak kritik randevular arasında yer alıyor. Taraftarlar ve takipçiler için üç gün boyunca sürecek bir yoğunluk söz konusu.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 3. HAFTA HEYECANI, YARIN OYNANACAK GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR FK KARŞILAŞMASI İLE BAŞLAYACAK.