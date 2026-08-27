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Süper Lig 3. haftası başlıyor: Gençlerbirliği maçıyla üç gün sürecek heyecan

Trendyol Süper Lig 3. haftası yarın Gençlerbirliği-Erzurumspor maçıyla başlayacak; hafta boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da sahada olacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper Lig 3. haftası başlıyor: Gençlerbirliği maçıyla üç gün sürecek heyecan

Trendyol Süper Lig 3. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın oynanacak Gençlerbirliği - Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta boyunca yoğun bir fikstür bulunuyor; sezonun dikkat çeken ekipleri sahada olacak.

Gün gün program:

Yarın
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Öne çıkan randevular:

Haftanın açılış maçını takiben, Galatasaray - Göztepe ve Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmaları dikkat çekecek. Sezonun üçüncü haftası, ekiplerin birbirini ölçtüğü ve puan tablosunda önemli hareketlerin yaşanabileceği bir periyot olacak.

Haftanın sonunda Pazartesi akşamı oynanacak Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ile Beşiktaş - Çorum FK maçları, haftayı kapatacak kritik randevular arasında yer alıyor. Taraftarlar ve takipçiler için üç gün boyunca sürecek bir yoğunluk söz konusu.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 3. HAFTA HEYECANI, YARIN OYNANACAK GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR FK...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 3. HAFTA HEYECANI, YARIN OYNANACAK GENÇLERBİRLİĞİ-ERZURUMSPOR FK KARŞILAŞMASI İLE BAŞLAYACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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