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Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği 11. randevuda

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği yarın 21.30'da Eryaman'da karşılaşacak; önceki 10 maçta Gençlerbirliği 6 galibiyet aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği 11. randevuda

Maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği yarın saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu randevu toplamda 11. buluşma olacak.

Karşılaşmaların genel bilançosu:

İki takım daha önce birbirleriyle 10 kez resmi maçta karşılaştı. Bu maçların 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı; 2 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Toplam gol sayısında Gençlerbirliği 12, Erzurumspor FK ise 8 gole ulaştı.

Ankara'daki geçmiş:

Takımlar Ankara'da daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, Erzurumspor FK 1 kez kazandı ve 1 maç berabere bitti. Ankara'daki mücadelelerde Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK 4 gol kaydetti.

Yarınki maç, iki takım arasındaki üstünlüğün nasıl şekilleneceğini gösterecek ve Gençlerbirliği'nin önceki üstünlüğü Erzurumspor FK'nın Ankara'da yakaladığı dengelerle sınanacak.

ERZURUMSPOR FK

ERZURUMSPOR FK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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