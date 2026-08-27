Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği 11. randevuda

Maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği yarın saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu randevu toplamda 11. buluşma olacak.

Karşılaşmaların genel bilançosu:

İki takım daha önce birbirleriyle 10 kez resmi maçta karşılaştı. Bu maçların 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı; 2 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Toplam gol sayısında Gençlerbirliği 12, Erzurumspor FK ise 8 gole ulaştı.

Ankara'daki geçmiş:

Takımlar Ankara'da daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, Erzurumspor FK 1 kez kazandı ve 1 maç berabere bitti. Ankara'daki mücadelelerde Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK 4 gol kaydetti.

Yarınki maç, iki takım arasındaki üstünlüğün nasıl şekilleneceğini gösterecek ve Gençlerbirliği'nin önceki üstünlüğü Erzurumspor FK'nın Ankara'da yakaladığı dengelerle sınanacak.

ERZURUMSPOR FK