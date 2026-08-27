Dağ yamacına konuşlanmış Mehmetçik Stadyumu Keban Barajı manzarasıyla havadan görüldü

Mehmetçik Stadyumu havadan görüntülendi:

Elazığ’ın Keban ilçesinde dağın dibine konumlanan Mehmetçik Stadyumu, Keban Baraj Gölü manzarasıyla dron kayıtlarına yansıdı. Görüntüler, stadın dağ yamacındaki yerleşimini ve baraja olan yakınlığını net şekilde gösterdi.

konum ve görüntülerin öne çıkan detayları:

Dron çekimlerinde stadyumun eğimli arazideki konumu, saha çevresindeki toprak düzenlemeleri ve suyla kurduğu görsel bağ dikkat çekti. Kayıtlarda Keban Barajı ile stadyum arasındaki yakınlık ve baraj gölünün sunduğu panoramik arka plan öne çıktı.

tesisin geçmişi ve kullanım amaçları:

Tesis, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşası döneminde santralde çalışan işçiler ile ilçe halkı için dağ yamacı düzeltilerek kuruldu. Daha sonra Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla mekan, amatör futbol müsabakalarına uygun hale getirildi.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE, DAĞ DİBİNE VE KEBAN BARAJ GÖLÜ MANZARASINA KARŞI KONUMLANAN KEBAN TEKSPOR STADI DRON İLE HAVADAN KAYDEDİLDİ. ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BAKIM VE DÜZENLEMELERİ YAPILAN TESİS, COĞRAFİ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR