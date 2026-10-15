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Kayseri'ye aile hibesiyle alzheimer aktif yaşam merkezi açıldı

Bakan Göktaş, Kayseri'de aile hibesiyle açılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç Alzheimer Merkezi'nin alzheimer ve demansla mücadelede önemli olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri'ye aile hibesiyle alzheimer aktif yaşam merkezi açıldı

Kayseri'de merhum ağabeyin hibesiyle yeni merkez hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın merhum ağabeyi tarafından yaptırılan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, dün düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı.

merkezin sağlık ve toplumsal rolü:

Bakan Göktaş, alzheimer ve demansın günümüzün önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını belirterek, söz konusu merkezin bu alandaki hizmet ağını güçlendireceğini söyledi. Bakan, ilk alzheimer ve demans merkezinin İstanbul’da açıldığını hatırlatarak Kayseri’deki bu yatırımın ailelere ve hasta yakınlarına önemli kolaylık ve destek sağlayacağını ifade etti.

belediye başkanından teşekkür ve beklenti:

Başkan Memduh Büyükkılıç ise açılışa dair yaptığı paylaşımda merkeze gösterilen ilgi ve Bakan Göktaş’ın hassasiyetine teşekkür etti. Başkan, merkezin "büyüklerimizin hayatına dokunan, ailelerine umut ve destek olan" bir hizmet olacağını ve ailelere umut vereceğini belirtti.

Her iki yetkili de merkezin hem sağlık hizmetleri hem de sosyal destek açısından şehirdeki boşluğu doldurmasını, hasta yakınlarının yükünü hafifletmesini bekliyor. Açılan merkez, adını taşıdığı aile hibesiyle toplumda dayanışma ve sorumluluk örneği olarak da öne çıkıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ; KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR....

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ; KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ'IN MERHUM AĞABEYİ TARAFINDAN YAPTIRILAN NACİYE-RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ VE KIZLARI ALZHEİMER AKTİF YAŞAM MERKEZİ'NİN ÖNEMLİ BİR HİZMET OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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