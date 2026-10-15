Dolar 49,4118 +0,07%
Euro 55,5214 +0,50%
Bist 12.014,64 -0,86%
Altın Gram 6.647,92 +1,87%
EUR/USD 1,1215 +0,52%
Brent Petrol 104,92 -1,07%
--°

Osmangazi'de Doğancı yolundaki toprak kaymasına hızlı müdahale

Osmangazi Belediyesi ekipleri, Doğancı Mahallesi ana yolunda oluşan toprak kaymasını iş makineleriyle kısa sürede temizleyip yolu ulaşıma açtı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Osmangazi'de Doğancı yolundaki toprak kaymasına hızlı müdahale

olay ve ilk müdahale:

Osmangazi Belediyesi, ilçede etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bursa genelinde devam eden şiddetli yağışların ardından, kırsal Doğancı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda toprak kayması meydana geldi. Olayın, yolun bir bölümünde ulaşımı kısmen aksatması ve sürücüler için tehlike oluşturması üzerine belediyeye gelen ihbar değerlendirilerek çalışma başlatıldı.

çalışmanın seyri ve müdahale biçimi:

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye ulaşarak iş makinalarıyla müdahaleyi gerçekleştirdi. Yola sürüklenen toprak, kaya ve odunlar iş makineleri ile temizlendi ve biriktirilen malzemeler kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde tehlike oluşturan unsurlar kısa sürede ortadan kaldırıldı.

ulaşımın yeniden sağlanması ve güvenlik:

Tehlike arz eden malzemelerin kaldırılmasıyla yol güvenli hale getirildi; bunun sonucunda Doğancı Mahallesi'ne ulaşım iki yönlü ve kesintisiz şekilde sağlanmaya devam etti. Belediye yetkilileri, günlük yaşamın aksamaması için benzer müdahalelerin gerektiği her noktada ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve olumsuz hava koşullarına karşı hızlı müdahale kapasitesini öncelikli tutuyor.

Osmangazi Belediyesi’nden toprak kaymasına hızlı müdahale

Osmangazi Belediyesi’nden toprak kaymasına hızlı müdahale

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor
images

Sultangazi sağanak yağışa karşı seferber oldu
images

Haliç yağmurun ardından kahverengiye büründü
images

Siirt'te bir ilk: kameralı kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı başarıyla g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ çarşısında esnaf talepleri doğrultusunda teslim süreci yeniden düzenleniyor

Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor

Bartın'da budama atıkları kâğıt ve lignin üretimine kaynak olacak

Barü'lü genç halterciler Durres'te beş madalyayla Avrupa'dan döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor