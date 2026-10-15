Osmangazi'de Doğancı yolundaki toprak kaymasına hızlı müdahale

olay ve ilk müdahale:

Osmangazi Belediyesi, ilçede etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bursa genelinde devam eden şiddetli yağışların ardından, kırsal Doğancı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda toprak kayması meydana geldi. Olayın, yolun bir bölümünde ulaşımı kısmen aksatması ve sürücüler için tehlike oluşturması üzerine belediyeye gelen ihbar değerlendirilerek çalışma başlatıldı.

çalışmanın seyri ve müdahale biçimi:

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye ulaşarak iş makinalarıyla müdahaleyi gerçekleştirdi. Yola sürüklenen toprak, kaya ve odunlar iş makineleri ile temizlendi ve biriktirilen malzemeler kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde tehlike oluşturan unsurlar kısa sürede ortadan kaldırıldı.

ulaşımın yeniden sağlanması ve güvenlik:

Tehlike arz eden malzemelerin kaldırılmasıyla yol güvenli hale getirildi; bunun sonucunda Doğancı Mahallesi'ne ulaşım iki yönlü ve kesintisiz şekilde sağlanmaya devam etti. Belediye yetkilileri, günlük yaşamın aksamaması için benzer müdahalelerin gerektiği her noktada ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve olumsuz hava koşullarına karşı hızlı müdahale kapasitesini öncelikli tutuyor.

Osmangazi Belediyesi’nden toprak kaymasına hızlı müdahale